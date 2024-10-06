Сильні пориви вітру та грози: які області України заливатиме дощами

Синоптик попередив про значні опади та поривчастий вітер в кількох регіонах України.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / Фото: УНІАН

Погода в Україні наступного тижня з 7 по 13 жовтня в Україні очікується помірно теплою, з періодичними дощами, місцями з грозами. Вночі та вранці можливі тумани, що є характерним для середини осені. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

За його словами, через надходження вологого і нестійкого повітря з півдня у північно-східних областях пройдуть довгоочікувані дощі, які знизять ризики пожеж та припинять тривалу повітряно-ґрунтову посуху.

Погода в Україні 7 жовтня

У понеділок, 7 жовтня, під впливом циклонів з півдня більшість областей України очікують на дощі, в центральних і південних регіонах можливі інтенсивні опади. Місцями можливі грози, а на заході — туман. Вітер південний, який зміниться на північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с, з поривами при грозах. Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +11 °С на заході і від +11 до +18 °С на решті території. Вдень температура підніметься до +13...+19 °С, а на півдні, у Криму та на сході до +20...+27 °С.

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Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 жовтня

У вівторок, 8 жовтня, вночі дощі збережуться на півночі, сході, Полтавщині та Дніпропетровщині, вдень у країні без опадів. Вітер західний, 7–12 м/с, на північному сході можливі пориви до 15–17 м/с. Вночі +7…+13 °С, вдень +14…+19 °С, на півдні до +21 °С.

Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 жовтня

У середу, 9 жовтня, прогнозується мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, на Правобережжі південний, 5–10 м/с. Температура вночі +7…+13 °С, вдень +16…+21 °С, на півдні та місцями на заході до +23 °С.

Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 жовтня

Четвер, 10 жовтня, принесе суху погоду, лише на Одещині та в Криму вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с. Вночі +7…+13 °С, на півдні місцями до +16 °С, вдень +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 жовтня

У п'ятницю, 11 жовтня, дощі прогнозують вночі на Одещині та Миколаївщині, вдень — у західних областях, місцями з грозами. На решті території опадів не очікується. Вітер південно-східний, 5–10 м/с, на заході змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі +8…+14 °С, на півдні до +17 °С, вдень +20…+25 °С, на заході +13…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 жовтня

У суботу, 12 жовтня, дощі збережуться на заході вночі, вдень — місцями на півночі та півдні. Вітер на Лівобережжі південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 5–10 м/с. Вночі +9…+15 °С, на півдні до +18 °С, вдень +19…+25 °С, на заході +13…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Погода в Україні 13 жовтня

У неділю, 13 жовтня, на більшій частині України очікуються помірні дощі, у південних і центральних областях — з грозами. Вітер змінюватиме напрямок із південно-східного на північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +7…+13 °С, на півдні до +17 °С, вдень +13…+18 °С, на південному сході до +21 °С.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україну накриє потужний циклон. Про те, у яких областях будуть йти дощі розповіла синоптик Наталія Діденко.

Крім того, Україну накриє циклон Finny. Погода буде дощовою для багатьох областей. Синоптик Наталія Діденко розповіла, які області накриють дощі з грозами. Вона попередила, що місцями опади можуть бути інтенсивними.

Також синоптик Діана Кривобок з Укргідрометцентру пояснила, коли починається осіннє похолодання. За її словами, перехід від літа до осені супроводжується похолоданням. Важливо стежити за місяцями, коли температура суттєво знижується, оскільки це сигналізує про початок осіннього сезону.

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