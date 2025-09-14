Рус
Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

Ангеліна Підвисоцька
14 вересня 2025, 19:39
Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +14 градусів.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоди в Україні на 15 вересня / unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 15 вересня
  • Де температура повітря опуститься до +8 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 15 вересня буде дощовою та грозовою. Синоптики попереджають про похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. На Волині, Львівщині та Закарпатті будуть грози.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.

погода 15 сентября
Прогноз погоди в Україні на 15 вересня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13-14 вересня в Україні температур повітря підвищиться до +25 градусів. Однак вночі буде холодно - температура повітря опуститься до +8 градусів.

У Києві буде сухо. Температура повітря вночі опуститься до 12-15 градусів тепла, а вдень підвищиться до 22-24 градусів тепла. Вночі у столиці температура повітря опуститься до 12-15 градусів тепла. Найближчий дощ та похолодання очікуються 17 вересня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 15 вересня

В Україні 15 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у західних областях. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 20-25°, на заході країни 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +27

За даними meteoprog, 15 вересня в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде у Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+27 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+20 градусів.

погода 15 сентября
Прогноз погоди в Україні на 15 вересня / фото: meteoprog

Погода 15 вересня у Києві

У Києві 15 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 15 сентября
Прогноз погоди в Україні на 15 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

09:45

