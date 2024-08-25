Дуже спекотно та сухо: синоптик попередила про погоду 26 серпня в Україні

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що від 26 серпня в Україні знову повернеться сильна спека.
"26-го серпня максимальна температура повітря становитиме +30+34 градуси, місцями +34+36 градусів. Дощів не видно, повсюди буде сонячно, сухо, відповідно, зростає пожежна небезпека - обережненько", - розповіла Діденко у своєму Telegram.
Погода у Києві 26 серпня
Синоптик розповіла, що у столиці погода буде теплою, а іноді навіть дуже спекотною.
"У Києві гарячіє, у понеділок вдень до +33, +34 градусів. Спека на тижні в Україні триватиме. Одна надія - на хоча б трохи свіжіші ночі та ранки. Проте вдень практично повсюди буде за +30 градусів", - зазначила Наталія Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що частину областей накриє спека +36 градусів. Синоптикиня Наталя Діденко поділилась, що упродовж наступних днів температура повітря триматиметься на рівні +30…+34 градуси.
Спека в Європі різко зростає, через що смертність в Європі може збільшитись втричі до кінця століття. Причиною стане глобальне потепління. Під найбільший сонячний удар потраплять Італія, Греція та Іспанія.
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