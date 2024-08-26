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Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

Ангеліна Підвисоцька
26 серпня 2024, 19:35
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Дощі та грози 26 серпня очікуються у двох областях України.
погода
Прогноз погоди в Україні на 27 серпня / фото: pixabay

Погода в Україні 27 серпня буде теплою. Однак у деяких областях будуть дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас синоптики попереджають про те, що майже у всіх областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україні триматиметься спекотна погода. Температура повітря підвищиться до +35 градусів. Послаблення спеки очікується з 2-3 вересня. Сильне похолодання увірветься в західні області.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 27 серпня

В Україні 27 серпня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 29-34°, на високогір'ї Карпат 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +37

За даними meteoprog, 27 серпня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Херсонській і Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +23...+37 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+34 градусів.

Погода 27 серпня у Києві

У Києві 27 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°; у Києві вночі 18-20°, вдень 31-33°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Україну накрила затяжна спека. Згодом стало відомо, що через сильне обміління багатьох річок України на території держави засуха, а як наслідок, температура повітря значно підвищується.

Раніше синоптик попередила, що з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.

Напередодні синоптик зауважувала, що до кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше її послаблення маячить десь із 28 серпня.

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