Зірветься вітер і вдарять блискавки: в Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження / pixabay.com

В Україні у неділю, 3 липня, очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують град, шквали та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Негода очікується переважно на заході України. Штормове попередження оголосили у 10 областях: Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Рівненській.

"У західних, Вінницькій та місцями в Житомирській областях хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У цей день на заході температура повітря підвищиться до 26-28 градусів тепла. На території північних, центральних та південних областей буде 30-32 градуси тепла. На сході потеплішає до 28-30 градусів тепла.

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Раніше повідомлялося, що погода в Україні у найближчі дні буде дуже спекотною і небезпечною. Температура повітря підніметься до + 35 + 36 градусів, а дощів практично не буде.

Також раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського гідрометеоінституту Віра Балабух розповідала, що погода в Україні у липні і серпні 2022 буде характеризуватися подальшим підвищенням температури повітря, збільшенням дефіциту опадів і інтенсивністю нетривалих гроз, злив, граду та шквалів.

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