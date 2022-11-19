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В Україні різко потеплішає: синоптики назвали дату

19 листопада 2022, 03:10

На півдні країни на початку тижня дощитиме. На півночі і заході пройде мокрий сніг з дощем.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні різко змінилася з приходом другої декади листопада. Україну почало засипати снігом та вдарив мороз.

Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, можна очікувати ще потепління.

Так, у неділю, 20 листопада, хоч ситуація з опадами практично не зміниться, але трохи потеплішає. На півдні йтимуть дощі, на ході та в центрі дощ зі снігом, на півночі та заході України синоптики прогнозують снігопади.

У південних регіонах України очікується від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла, а вдень буде досить тепло від 9-13 градусів вище нуля. У Криму до +18.

На сході і в центрі вночі очікується від 3 градусів з позначкою "мінус" до 1 градуса тепла, а після сходу сонця повітря прогріється в діапазоні від 0 до 4 градусів тепла.

У північних і західних областях країни вночі синоптики прогнозують від 4 до 7 градусів морозу, але вдень все ж тепліше: від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Погода на 21 листопада

На півдні країни на початку тижня дощитиме. На півночі і заході пройде мокрий сніг з дощем.

Зовсім тепло буде на півдні. Вночі тут від 5 до 9 градусів вище нуля, а вдень від +13 до +17, у Криму до +21.

Трохи потеплішає на сході і в центрі. У нічний час доби варто очікувати 1-3 градуси тепла, а вдень повітря прогріється в діапазоні від +6 до +10.

На півночі і заході України також стане тепліше. Вночі синоптики прогнозують від 1 до 4 морозу. Вдень прогріється до + 2.

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Карта погоди

У Карпатах намело півметра снігу

Зазначимо, 18 листопада, в Карпатах намело понад півметра снігу, а на високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

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