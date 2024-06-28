Синоптики оголосили штормове попередження: повертають грози, град та шквали

Синоптики попереджають про те, що у деяких областях України оголосили І рівень небезпечності.

https://glavred.net/synoptic/sinoptiki-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-vozvrashchayut-grozy-grad-i-shkvaly-10576739.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 29 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 29 червня буде штормовою. В Україну повертаються грози, град і шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що у Криму, південних, Донецькій, більшості західних, центральних та північних областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Водночас синоптики оголосили штормове попередження у західних областях України - І рівень небезпечності. Там очікують грози, дощі, град та шквали.

відео дня

Прогноз погоди в Україні на 29 червня / фото: ventusky

Погода 29 червня

В Україні 29 червня буде манлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами у більшості західних областей. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

"Температура вночі 15-20°; вдень 27-32°, в Карпатах 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 29 червня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+33 градусів. Найнижча температура буде в Сумській і Харківській областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 червня / фото: meteoprog

Погода 29 червня у Києві

У Києві 29 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень 29-31°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред