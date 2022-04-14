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Синоптик назвала дату потепління в Україні

14 квітня 2022, 21:41

Як каже відомий синоптик Наталка Діденко, очікується, що погода в Україні на найближчий уїк-енд буде достатньою мірою мінливою.

погода
Синоптик розповіла, чи варто чекати тепла в Україні на Вербну неділю / ua.depositphotos.com

Погода в Україні у самому епіцентрі весни, 15 квітня, буде по-справжньому теплою вдень, проте вже вночі ймовірні заморозки. Про це повідомили представники Укргідрометцентру.

"Вночі 15 квітня в західних, північних, центральних і південних областях на поверхні грунту, місцями, крім півдня, і в повітрі заморозки 0-5 градусів (I рівень небезпеки, жовтий)", - кажуть синоптики.

Згідно з прогнозом відомого синоптика Наталки Діденко, 15 квітня в Україні обіцяє бути "найкрасивішим і теплим в найближчій перспективі".

Сонця буде багато, поривчастого вітру не буде. У більшості областей України в п'ятницю + 14...+18, а місцями ‒ навіть +18 ... +22 градусів.

Також повідомляється, що домінуватиме суха погода і лише на заході ‒ невеликі дощі. За словами Діденка, в суботу, 16 квітня, прийдуть дощі, а 17 квітня, на Вербну неділю ‒ похолодання.

"Правда, погода очікується вкрай неоднорідною: наприклад, у понеділок-вівторок у західних областях вночі 0-4 градуси морозу і можливий сніг, а в східних областях України буде сонячно і тепло, до +14+18 градусів", ‒ повідомила синоптик.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями буде весняною і теплою в більшості областей. Максимальна температура повітря досягне + 18 градусів тепла.

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Автор: Єгор Бунін
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Наталія Діденко Погода в Україні
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