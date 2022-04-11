Дощ і "температурні сюрпризи": якою буде погода в Україні на Великдень

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Великдень/ Фото ua.depositphotos.com

Великдень 2022 року християни західного обряду відзначатимуть 17 квітня, а східного – 24 квітня. У пасхальний день 24 квітня погода в Україні не порадує – варто готуватися до злив і похолодання. Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Температура повітря становитиме від +6 до +15 градусів. Спостерігатиметься невелика хмарність.

За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, похолодання в Україні буде триматися з 20 по 30 квітня, пише ТСН. Вдень температура повітря становитиме від 9 до 15 градусів тепла, вночі – від 3 до 5 градусів тепла.

При цьому на Сході України буде ще холодніше – варто готуватися до від 2 градусів морозу до 7 градусів тепла. Крім цього, можливі зливи і грози.

Подібний прогноз дав і народний синоптик з Волині Володимир Деркач. За його словами, теплою і мінливо похмурою буде лише перша третина квітня. У цей час спостерігатимуться невеликі опади. А от в середині квітня погода погіршиться, температура повітря суттєво впаде і будуть опади. Крім цього, можуть бути і короткочасні нічні заморозки.

На останню третину квітня синоптики прогнозують опади, проте вони супроводжуватимуться комфортною температурою, яка буде не дуже сильно знижуватися вночі.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні вже на цьому тижні (11-17 квітня) буде з підвищенням нічних і денних температур до комфортних значень. Як розповів український синоптик Ігор Кибальчич, нестійкий характер погоди до кінця першої декади квітня спостерігатиметься і в першій половині наступного тижня.

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