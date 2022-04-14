Синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішає

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде весняною і теплою в більшості областей. Максимальна температура повітря досягне +18 градусів тепла.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, температура повітря протягом дня в більшості областей буде +12 +16 градусів, місцями на Заході (Закарпаття) і в південній частині (Одеська область) до +18 градусів.

Свіже повітря вдень буде у східних областях, від +9 до +13 градусів, уточнила синоптик.

Заморозки в Україні

У західних областях та місцями в північних можливі заморозки 0 -3 градуси. Дощі залишаться тільки в східній частині України, на решті території буде суха погода, навіть з сонцем.

Сильний вітер, північного напрямку буде - на півдні, сході, в центральних областях.

Погода в Києві

У столиці в найближчі погода обіцяє бути комфортною. Опади малоймовірні, вдень потеплішає до +12, +13 градусів. Вночі все одно буде холодно від + 3 до +5 градусів. Вітер найближчої ночі погудить, але потім вщухне.

"15 квітня з найближчої перспективи – синоптичний рахат-лукум, сухо, сонячно, +18 градусів", - розповіла Діденко.

Погода на Вербну неділю

На Вербну неділю в Україні знову похолодає, до +4 +9 градусів, і будет більше опадів. На сході та південному сході 17 квітня буде тепло, до +12 +16 градусів.

Відновлення потепління очікується з 19-20 квітня.

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