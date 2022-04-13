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Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає

13 квітня 2022, 03:50

Температура до 24 квітня знизиться, вірогідні опади і навіть заморозки вночі.

Великдень
Погода на Пасху / pixabay

Погода в Україні на Великдень, який цього року святкуватимемо 24 квітня, буде холодною.

Як розповів народний синоптик Володимир Деркач, можливі навіть нічні заморозки.

За словами синоптика, негода прийде в нашу країну вже в середині квітня.

"Температура знизиться, вірогідні опади і навіть заморозки вночі. При цьому кінець квітня, може бути з дощами, але температура повітря буде досить комфортною, хоча і з перепадами в бік "мінуса" в окремі дні", - сказав Деркач.

Зазначимо, погода найближчими днями зміниться в Україні. У країну прийде потепління, проте протримається воно недовго.

Протягом 16-18 квітня у західних, північних та центральних областях України очікується чергове похолодання та можливий мокрий сніг, прогнозують синоптики.

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