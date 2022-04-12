На зміну дощам і вітру прийде потепління, але ненадовго - прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Погода в Україні покращиться, але ненадовго / pixabay

Погода в Україні найближчими днями зміниться - прийде потепління, проте протримається воно недовго.

Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"13-15 квітня трохи потеплішає. Однак на сильний подальший прогрів не розраховуємо, тому що впродовж 16-18 квітня в західних, північних і центральних областях України очікується чергове похолодання та можливий мокрий сніг", — прогнозує синоптик.

Прогноз погоди на завтра - 13 квітня

Тим часом в Укргідрометцентрі також склали прогноз погоди на 13 квітня.

Синоптик прогнозує на завтра помірні дощі, у східних та південно-східних областях - значні дощі, у Київській та Чернігівській областях - невеликі дощі.

Вночі на північному сході країни місцями дощ з мокрим снігом. Лише у західних, Вінницькій, Житомирській областях, вночі та в Одеській і Миколаївській - без опадів.

читайте такожВ Україну повернуться заморозки і накриють дощі: якою буде погода на Великдень 2022 в УкраїніВітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні крім Луганської, Донецької та більшості західних областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у західних областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 6-11° тепла, у західних, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях 10-15° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Погода в Україні 13 квітня 2022 / Фото facebook.com/UkrHMC

Якою буде погода в Києві найближчими днями

Погода в Києві 13 та 14 квітня буде прохолодною, очікується невеликий дощ. 15 квітня в столиці також стане тепліше - вдень температура повітря підніметься до 16-18°. Однак 16 квітня в Києві знову буде прохолодно - вдень стовпчики термометрів покажуть +11 ... +13°.

В Україні оголошено штормове попередження

13 квітня у східних та південно-східних областях пройдуть сильні дощі, вдень в Україні крім більшості західних, Донецької та Луганської областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий, повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптик оголосив штормове попередження / facebook.com/UkrHMC

Як повідомляв Главред, Великдень 2022 року християни західного обряду відзначатимуть 17 квітня, а східного – 24 квітня. У Великодній день 24 квітня погода в Україні чи не порадує - варто готуватися до злив і похолодання.

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