Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає і прийде бабине літо

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні різко змінилася з перших днів вересня. Як каже синоптик і кліматолог Світлана Бойченко, холоди скоро відступлять.

Вже в жовтні в нашу країну прийде "бабине літо", яке буде радувати два тижні.

За її розрахунками, вересень буде теплим, стовпчики термометрів підніматимуться до +26 +27 градусів.

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Однак поступово ставатиме все холодніше, а кінець місяця буде дощовим.

"Перша половина жовтня подарує чудову погоду: "бабине літо" може затягнутися на два тижні. У денні години прогнозується до +18 градусів. Друга половина місяця принесе похолодання, дощі і вітряну погоду", - зазначає кліматолог, передає КП Україна.

Листопад в Україні традиційно буде холодним, сирим і незатишним. Вже в середині місяця може випасти перший сніг. Наприкінці листопада українці все частіше бачитимуть на своїх градусниках мінусові температури.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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