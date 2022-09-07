Україну атакує морозний циклон: синоптики назвали дату остаточної холодини і приходу злив

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні різко змінилася з приходом осені в країну. Як зазначають синоптики, найближчими днями варто очікувати похолодання.

За прогнозом, у четвер, 8 вересня, в західних і південних областях України дощитиме. При цьому вночі очікуються заморозки.

На Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській та Миколаївській областях очікуються невеликий дощ. При цьому вдень у Карпатах прогнозується помірний дощ. На решті території без опадів.

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Вітер північний, а на півдні - південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі у північній частині, східних та більшості центральних областей становитиме +2 +7 градусів. На решті території країни вночі +7 +12. Вдень в Україні прогріється до +16 +21 градус, а на Закарпатті та в Одеській області +22 +27. Водночас на високогір'ї Карпат очікується +10 +15 градусів.

"Вночі 8 вересня в північній частині, Східній, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні грунту очікуються заморозки 0 -5 градусів", - зазначають в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні

В п'ятницю, 9 вересня, грози пройдуть у Закарпатській та Львівській областях, на решті території України, крім Північного Сходу, де опадів не прогнозується, очікуються зливи. Температура повітря в країні очікується +15...+25 вдень до +4...+16 вночі.

В суботу, 10 вересня, дощі також йтимуть на території всієї України, крім Харківської, Донецької та Луганської областей. Температура вдень: + 13...+ 26, вночі + 6...+17.

В неділю, 11 вересня, дощі з грозами буде вже по всій країні без винятків. Температура вдень: +12...+26, вночі +6...+16.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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