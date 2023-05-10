Синоптик назвала нову дату потепління: жарища повертається

За даними синоптика, завтра вдень температура повітря буде +13...+16 градусів.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні трохи зміниться. Як прогнозують синоптики, найближчої ночі в багатьох областях України ймовірні заморозки.

11 травня вдень температура повітря буде не більше +16 градусів, опади можливі в залежності від регіону.

"Найближча ніч, схоже, буде завершувати парад заморозків. Вночі дощів в Україні не очікується, буде сухо і ясно", - розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

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За даними синоптика, завтра вдень температура повітря буде + 13...+ 16 градусів, в Карпатах і на крайньому сході - +9...+ 11 градусів.

11 травня вдень у східних областях, місцями в центральних і півночі хмарність і вологість збільшаться, місцями пройдуть невеликі, на сході помірні, дощі. У південній частині і на заході без істотних опадів.

У Києві вночі буде ясно. Температура повітря вночі + 5 градусів.

Вдень періодичні хмари, без істотних опадів, але в окремих районах є можливість невеликого дощу, до +15 градусів.

Потепління в Україні

За її словами, потепління в країні почнеться вже в найближчі вихідні.

"З 12 травня температура повітря нарешті підвищиться!",- розповіла синоптик.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

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