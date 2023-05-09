Увірветься серйозна спека: в Україну йде неймовірне потепління - синоптик

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що прогнозується потепління вже з 12 травня.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні на початку травня не дуже радує своїм теплом. Як прогнозують синоптики, потепління можна очікувати з 15 травня.

Як каже синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха у країні можна очікувати незначного потепління в денний час. Ночі залишатимуться холодними. Також у травні в Україну прийдуть традиційні опади.

До речі, ночами не виключені заморозки на грунті. Втім, температура буде не дуже високою – всього 2-4 градуси тепла.

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"Надалі, з 11 числа і до 14-го вночі переважно без опадів, а в денні години вже місцями короткочасний дощ. Це означає, що антициклон буде менше впливати на територію України, буде слабшати", - розповіла синоптик.

Коли чекати потепління в травні

За її словами, потепління прийде в країну з 15 травня.

"Поки можемо говорити про те, що від 15-16 числа буде зміна синоптичних умов, антициклон повністю покине територію країни, надійде циклон з півдня, за попередніми прогнозами, буде поле зниженого тиску, збільшиться хмарність. Це після 16 числа. Прийдуть дощі, але поки складно сказати, наскільки тривалі", – резюмувала Птуха.

При цьому синоптик Наталка Діденко зазначає, що прогнозується потепління вже з 12 травня.

"Але все ж краще заглянути ближче до кінця тижня – там радо махає рукою потепління. З 12 травня температура повітря нарешті підвищиться! На суботу-неділю теплі плани - якраз. Або дачі, або городи, або поїздки важливі і не дуже, або прогулянки в парку, головне, травень нарешті посміхнеться нам теплою прекрасною погодою", - написала синоптик в Facebook.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

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