Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Синоптики попередили про заморозки вночі та посилення вітру.

Синоптики повідомили про пориви вітру до 20 м/с

Коротко:

Хмарно з проясненнями, вдень дощ

Вітер півд.-зах. 7–12 м/с, пориви до 20

0..+13°, місцями заморозки до -2

У Дніпрі та Дніпропетровській області 23 квітня очікується нестійка погода з дощами, поривчастим вітром і нічними заморозками. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, по всій території регіону встановиться хмарна погода з проясненнями. У нічні години істотних опадів не передбачається, однак уже вдень очікується дощ, місцями помірної інтенсивності.

Посилення вітру та попередження

Погодні умови супроводжуватимуться посиленням вітру південно-західного напрямку, швидкість якого становитиме 7–12 м/с, а вдень пориви можуть досягати 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Температура по області та заморозки

Температурний фон залишатиметься доволі прохолодним для середини весни. По області в нічний час очікується від 0 до +5 градусів, при цьому на поверхні ґрунту та місцями в повітрі прогнозуються заморозки до 0…-2 градусів. У денні години повітря прогріється до +8…+13 градусів.

Погода у Дніпрі

У самому Дніпрі погодні умови будуть подібними. Вночі опадів не очікується, температура становитиме від +1 до +3 градусів. Водночас на поверхні ґрунту також можливі заморозки до -2 градусів, що створює ризики для ранніх рослин і сільськогосподарських насаджень.

Вдень у місті прогнозується дощ, а повітря прогріється до +11…+13 градусів. Вітер залишатиметься південно-західним із поривами до 15–20 м/с у денний час.

Як повідомляв Главред, погода в Тернопільській області у четвер, 23 квітня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Крім того, у четвер, 23 квітня, на Рівненщині погода буде неспокійною та контрастною: ніч пройде без істотних опадів, а вдень можливий короткочасний дощ.

Також 23 квітня, погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону, що панує над Східноєвропейською рівниною. Очікується мінлива хмарність та значне посилення вітру. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

