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Морози посиляться, буде -12 градусів: Україну накриває антициклон Elvira

Альона Вороніна
7 лютого 2025, 11:58
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Синоптик розповів, у яких областях буде найхолодніше і чи варто очікувати опадів.
Погода, снег, зима
Погода в Україні - морози посиляться, буде -12 градусів/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 8 і 9 лютого
  • У яких областях будуть найсильніші морози

Погода в Україні у вихідні, 8 і 9 лютого, буде сухою і прохолодною через вплив антициклону. У найближчі дві доби погодні умови будуть визначатися малорухомим холодним антициклоном Elvira.

Опадів по всій території нашої держави не передбачається, а температурний фон буде трохи нижчим за кліматичну норму. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що найхолодніша погода прогнозується у східній частині країни, а також у Карпатах.

Погода в Україні 8 лютого

У західних областях

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень -2...+3; у Карпатах вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-5.

У північних областях

У північних регіонах країни опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -5...-10 градусів, вдень -4...+1.

У центральних областях

У центральній частині України прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4...-9 градусів, вдень -3...+2.

На півдні України

У південних областях та у Криму погода очікується малохмарна, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень у Приазов'ї та Криму місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0...-5 градусів, вдень 0...+5.

У східних областях

У східній частині передбачається суха та прохолодна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -7...-12 градусів, вдень -1...-6.

Погода в Украине 8 февраля
Погода в Україні 8 лютого/ meteoprog

Погода в Україні 9 лютого

У західних областях

У західних областях України утримається погода без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень -2...+3; у Карпатах вночі -6...-11 градусів, вдень -1...+4.

У північних областях

У північній частині країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні -5...-10 градусів, вдень -3...+2.

У центральних областях

У центральних регіонах очікується малохмарна погода, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі прогнозується в межах -3...-8 градусів, вдень -2...+3.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму прогнозується суха та малохмарна погода. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень у Приазов'ї та Криму місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні -1...-6 градусів, вдень -1...+4.

У східних областях

У східних областях утримається прохолодна погода, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, вдень -1...-6.

Погода в Украине 9 февраля
Погода в Україні 9 лютого/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що антициклон накриває Україну – синоптикиня назвала дати потужних морозів. Морози у кілька наступних днів можуть сягнути позначки -3…-9 градусів.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває холоднеча – де температура повітря впаде до -9 градусів. Погода в Україні буде переважно сухою, але подекуди очікується сніг.

Нагадаємо, Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря. Очікується, що ця магнітна буря "труситиме" країну ще кілька днів.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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