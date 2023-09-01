УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Шторм триватиме більше тижня: в Україну увірвалася найпотужніша магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
1 вересня 2023, 19:15 оновлено 1 вересня, 19:15
318
Найпотужніший спалах магнітної бурі досяг майже 9-бального рівня.
Сонце, погода, магнітна буря
Україну накрила потужна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила найсильніша магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягала майже 9-ти балів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря накрила Україну ще 27 серпня. Тоді її потужність була на рівні майже 5-ти балів. 30 серпня потужність шторму різко зросла до майже 9-ти балів, що зробило її найпотужнішою в цьому місяці.

31 серпня магнітна буря стала слабшою, її потужність опустилася до майже 5-ти балів. Проте вже сьогодні, 1 вересня сила шторму знову посилилася і досягла майже 6-бального рівня.

відео дня

Очікується, що 2 вересня буря трохи вщухне, а її потужність опуститься до 4 балів. Але 3 вересня потужність бурі знову підвищиться до майже 6-ти балів.

магнітні бурі
Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 5 спалахів - потужність М і С класу. Зараз на Сонці зафіксовано 25 плям.

Фахівці вважають, що 2 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Війна переходить у РФ: у Зеленського спрогнозували нові удари дронів по Росії

Війна переходить у РФ: у Зеленського спрогнозували нові удари дронів по Росії

18:48 Україна
Накриє холодрига та заллє грозовими дощами: в Україні похолодає до +12

Накриє холодрига та заллє грозовими дощами: в Україні похолодає до +12

18:19 Синоптик
Іл-76 перевозили "Шахеди" з Ірану: нові деталі удару по псковському аеродрому

Іл-76 перевозили "Шахеди" з Ірану: нові деталі удару по псковському аеродрому

17:49 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:49

8 вправ від болю в попереку: Аніта Луценко поділилася секретом, як позбутися проблеми

19:15

Шторм триватиме більше тижня: в Україну увірвалася найпотужніша магнітна буря

19:10

Кремль, віртуальний діагноз: психічний стан головного у Росії різко погіршивсяПогляд

18:48

Війна переходить у РФ: у Зеленського спрогнозували нові удари дронів по Росії

18:30

Журналісти склали рейтинг найвпливовіших особистостей Житомирської області актуально

Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими - ЗакревськийУкраїні загрожує тривалий блекаут цієї зими - Закревський
18:20

Мозгова показала, як виросла її дочка від молодого співака Аскерольда

18:19

Накриє холодрига та заллє грозовими дощами: в Україні похолодає до +12

18:19

В Україні оприлюднять імена ухилянтів і лікарів, які їм допомагали – Данілов

18:08

На Київстар ТБ розпочинається сезон нових українських серіалів

Реклама
18:08

З таким не варто жартувати: чому закладає вуха і як боротися з проблемою

17:53

Стук-стук, мобілізаціяПогляд

17:49

Іл-76 перевозили "Шахеди" з Ірану: нові деталі удару по псковському аеродрому

17:02

Ароматна та ніжна: як правильно варити гречану кашу

16:46

ЗСУ прорвали "лінію Суровікіна": у розвідці Естонії назвали напрямок

16:38

Польща - режиму Лукашенка: "відріжемо" Білорусь від Європи у разі провокацій

16:37

Як позбутися від тривожності: прості способи легко приголомшать

16:11

В Україні кардинально змінили програму навчання дітей, які зараз за кордоном

16:00

3 речі, які не можна робити 3 вересня: прикмети і заборони дня

15:51

Окупанти розкололися на допиті: спецпризначенці ЗСУ взяли в полон 19 росіян

15:46

Як не варто йти на перше вересня: жахливі образи зіркових батьків з РФ

Реклама
15:27

Телеканал ПЛЮСПЛЮС та "Освіторія" провели відкритий урок, присвячений незламності українців

15:18

Здай хабарника - отримай 10% грошей: в Україні з 6 вересня запрацює портал викривачів корупції

15:11

Не пощадять вертольоти і БПЛА ворога: Україна отримає антидронові системи SlingerВідео

15:00

Дощі та грози налетять на частину областей: якою буде погода в Україні на вихідні

14:55

РФ готує масовані удари по Україні: експерт назвав цілі та терміни атак

14:42

"Вийшла з мого шикарного, розкішного магазину": у Мережі спалахнув мовний скандал з продавщицею з ДніпраВідео

14:30

Можуть все знищити або додати вогнику: що таке вільні стосунки та як їх запропонувати

14:15

Путін провалився у війні, замість червоних ліній - страх довгої війни - ГУР

14:05

Завдання для геніїв: потрібно знайти снігового барса в горах за 8 секунд

13:23

Що означає "скривитися як середа на п’ятницю": Авраменко здивував відповіддю

13:23

Війська РФ мають вийти з Криму, є два шляхи повернення півострова - Зеленський

13:21

Експерт пояснив, чи чекати українців затяжних блекаутів взимку

13:15

Що не любить і кого слухається Буданов: цікаві факти про головного розвідникаВідео

12:56

FAVBET сплатив у серпні понад 500 млн гривень податків реклама

12:51

Монатік показав, як провів своїх дітей до школи

12:44

Буданов пояснив, як Кремль намагається обдурити Лукашенка з ядерною зброєю

12:32

Дочка Євгена Кошового здивувала надто дорослим виглядом

12:25

Під Москвою після атаки БПЛА палає цех, де роблять електроніку для ракет - ГУРВідео

12:21

Його потрібно продавати: готуємо культовий соус для "Біг-Мака" в домашніх умовах

12:04

"10 років у нас буде": Буданов спрогнозував, коли РФ спробує взяти реванш

Реклама
11:51

"Дуже всерйоз і ретельно планували": Буданов розповів, як Кремль готував замахи на Зеленського

11:44

Окупанти вдарили "Калібром" по підприємству на Вінничині: є постраждалі

11:29

"Тіна завжди підтримує військових": фанати Кароль жорстко відповіли колі Серзі

11:15

Їх заборонено нагрівати: 4 предмети, які можуть вибухнути в мікрохвильовці

11:13

Україна завдає ударів новою ракетою, в окупантів РФ "палатиме" – Данілов

10:05

Неймовірно простий трюк, щоб розвісити одяг за лічені секунди

10:04

"Питання буде вирішено": Данілов пояснив, чи будуть мобілізовувати обмежено придатних

09:51

ЗСУ б'ють війська РФ і досягли паритету з ворогом в одному з ключових компонентів

09:42

Гіркін іде в Президенти: кращої спаринг-груші для Путіна складно було знайтиПогляд

09:37

Атака на аеродром у Пскові: Іл-76 вразили з території РФ - Буданов

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти