Увірветься справжній шторм: в Україні вдарять грозові дощі з градом

У багатьох областях синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні 1 вересня / Фото pixabay.com

Погода в Україні 1 вересня буде дощова. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У більшості областей буде гроза, сильний вітер та град. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Також у деяких областях прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він переважатиме у всіх областях крім західних, Запорізької, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей.

Прогноз погоди в Україні 1 вересня / фото: ventusky

Погода на 1 вересня

В Україні 1 вересня буде мінлива хмарність. Вночі у південних, центральних та більшості північних областях будуть короткочасні дощі з грозами. Сухо буде лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. У центральних та південних областях буде град та сильний вітер швидкістю 15-20 м/с.

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"Температура вночі у західних областях 10-15°, на решті території 14-19°, у південній частині до 23°; вдень 21-26°, на півдні та сході країни 27-32°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 1 вересня / фото: meteoprog

Погода 1 вересня в Києві

У Києві 1 вересня буде мінлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують короткочасний дощ з грозою, а вдень опадів не буде. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°; у Києві вночі 17-19°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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