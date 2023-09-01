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Дощі та грози налетять на частину областей: якою буде погода в Україні на вихідні

Альона Вороніна
1 вересня 2023, 15:00 оновлено 1 вересня, 15:04
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У частині українських регіонів будуть сильні опади, у той час як в деяких областях температура повітря буде вищою за норму на 1-3°С.

Погода, природа, молния
Погода в Україні на вихідні – частину областей накриють дощі з грозами/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні 2 і 3 вересня 2023 року буде переважно сонячною і без опадів у більшості областей. Але західні регіони накриють дощі, а подекуди грози. Також опади можуть бути на сході країни вночі в суботу, 2 вересня.

Температурний фон буде близьким до кліматичної норми, лише на півдні нашої держави він буде вищим за норму на 1-3°С. Таким прогнозом на вихідні поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

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Також він наголосив, що у лісах більшості областей зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Погода в Україні 2 вересня

У суботу, 2 вересня, в західних областях буде мінлива хмарність. Вночі опадів не очікується, а от вранці та вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозою. Також буде туман у Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці. Вітер буде західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +12 до +17°С, вдень від +20 до +25°С, на Закарпатті до +27 °С.

У північних областях в суботу буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +11 до +16°С, а вдень від +21 до +26°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме від +13 до +18°С, вдень від +23 до +28°С.

У південній половині України і в Криму буде малохмарна погода, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +15 до +20°С, на узбережжях морів до +22°С; вдень від +25 до +30°С.

У східних областях вночі пройде короткочасний дощ із грозою, вдень опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +13 до +18°С, вдень від +22 до +27°С.

Погода в Киеве 2 сентября
Погода в Києві 2 вересня/ meteoprog

Погода в Україні 3 вересня

У неділю, 3 вересня, дощі литимуть у західних областях. Вночі опади будуть в районі Карпат та Прикарпаття, а вдень накриють уже більшість областей регіону. Місцями вони будуть дуже значні, а подекуди варто бути готовими до гроз. Вітер буде західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16°С, вдень від +18 до +23°С. У Карпатах протягом доби від +10 до +15°С.

На півночі нашої держави буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від +10 до +15°С, вдень від +22 до +27°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі буде в межах від +12 до +17°С, вдень від +23 до +28°С.

На півдні України буде малохмарно, опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +13 до +18°С, вдень від +25 до +30°С.

У східних областях малохмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах від +10 до +15°С, вдень від +22 до +27°С.

Погода в Киеве 3 сентября
Погода в Києві 3 вересня/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптик сказала, коли в Україні почнеться осіння погода. У перші дні вересня 2023 не варто чекати прохолоди, адже спека не сходитиме з дистанції. Погода в Україні у вересні влаштує українцям "хвилі" температур.

Також раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Він зазначив, що літо затримається ще на 2-3 тижні. Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у перші дні вересня 2023 року. Позбутися нестерпної спеки вдасться лише низці областей, в усіх інших буде продовжувати своє панування суха і спекотна погода. На частину областей налетять грози.

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