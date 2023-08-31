Температура впаде до +15: синоптик сказала, коли в Україні почнеться осіння погода

У перші дні вересня 2023 не варто чекати прохолоди, адже спека не сходитиме з дистанції. Погода в Україні у вересні влаштує українцям "хвилі" температур.

https://glavred.net/synoptic/temperatura-upadet-do-15-sinoptik-skazala-kogda-v-ukraine-nachnetsya-osennyaya-pogoda-10497223.html Посилання скопійоване

Погода в Україні у вересні – осіння погода буде лише у другій половині вересня/ unsplash.com

Погода в Україні у вересні 2023 року буде досить теплою. Проте найімовірніше на українців чекають температурні "хвилі" – тепло і прохолода чергуватимуться.

Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, пише NV. Вона зазначила, що загалом температура повітря у вересні буде на 1−2 градуси вищою, ніж середні багаторічні значення.

відео дня

"Вересень очікується переважно теплий, але все одно будуть "хвилі". Швидше за все, на характерну для вересня погоду ми будемо виходити десь вже на останню декаду", – сказала синоптик.

Вона пояснила, що більшу частину вересня погода коливатиметься через зміну повітряних мас. Коли приходитимуть холодні атмосферні фронти, можливі дощі, грози, град і шквали.

Також Наталія Голеня пояснила, що літо буде тривати до тих пір, поки середня добова температура перевищуватиме +15 градусів. А коли цей показник впаде нижче +15 градусів, тоді можна буде говорити, що прийшла осіння погода, і літо повністю втратило свої позиції. Синоптик зазначає, що, згідно з середніми розрахунками за багато років, це станеться у 20-х числах вересня.

Хто така Наталія Голеня Наталія Голеня - синоптик, метеоролог, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру.

Погода у Києві у вересні 2023 року/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Він зазначив, що літо затримається ще на 2-3 тижні. Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у перші дні вересня 2023 року. Позбутися нестерпної спеки вдасться лише низці областей, в усіх інших буде продовжувати своє панування суха і спекотна погода. На частину областей налетять грози.

Якою буде погода в Україні у вересні 2023 року

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вересень 2023. Середня температура повітря загалом буде вищою, ніж у такий самий період у минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.