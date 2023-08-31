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Температура впаде до +15: синоптик сказала, коли в Україні почнеться осіння погода

Альона Вороніна
31 серпня 2023, 16:45 оновлено 31 серпня, 16:45
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У перші дні вересня 2023 не варто чекати прохолоди, адже спека не сходитиме з дистанції. Погода в Україні у вересні влаштує українцям "хвилі" температур.

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Погода в Україні у вересні – осіння погода буде лише у другій половині вересня/ unsplash.com

Погода в Україні у вересні 2023 року буде досить теплою. Проте найімовірніше на українців чекають температурні "хвилі" – тепло і прохолода чергуватимуться.

Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, пише NV. Вона зазначила, що загалом температура повітря у вересні буде на 1−2 градуси вищою, ніж середні багаторічні значення.

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"Вересень очікується переважно теплий, але все одно будуть "хвилі". Швидше за все, на характерну для вересня погоду ми будемо виходити десь вже на останню декаду", – сказала синоптик.

Вона пояснила, що більшу частину вересня погода коливатиметься через зміну повітряних мас. Коли приходитимуть холодні атмосферні фронти, можливі дощі, грози, град і шквали.

Також Наталія Голеня пояснила, що літо буде тривати до тих пір, поки середня добова температура перевищуватиме +15 градусів. А коли цей показник впаде нижче +15 градусів, тоді можна буде говорити, що прийшла осіння погода, і літо повністю втратило свої позиції. Синоптик зазначає, що, згідно з середніми розрахунками за багато років, це станеться у 20-х числах вересня.

Хто така Наталія Голеня

Наталія Голеня - синоптик, метеоролог, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру.

Погода в Киеве в сентябре 2023
Погода у Києві у вересні 2023 року/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Він зазначив, що літо затримається ще на 2-3 тижні. Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у перші дні вересня 2023 року. Позбутися нестерпної спеки вдасться лише низці областей, в усіх інших буде продовжувати своє панування суха і спекотна погода. На частину областей налетять грози.

Якою буде погода в Україні у вересні 2023 року

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вересень 2023. Середня температура повітря загалом буде вищою, ніж у такий самий період у минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур.

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