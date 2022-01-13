Вріже мороз до -21°: українцям назвали дату різкого потепління

Після морозів в Україні прогнозують потепління / meteovesti.ru

В Україні 13 січня невеликий сніг очікується в західних, північних і центральних областях, температура вночі 13-18 морозу, на півночі країни до 21, днем 1-6, у східній частині до 12 морозу, повідомили в Українському гідрометцентрі.

У західних областях вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Температура вночі 13-18° морозу, на півночі країни 16-21°, вдень 1-6°, у східній частині 7-12° морозу, повідомляє Укрінформ.

У Києві та області 13 січня невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. У столиці температура вночі 16-18°, вдень 1-3° морозу, на Київщині вночі 16-21°, вдень 1-6° морозу.

За словами народного синоптика Володимира Деркача, похолодання супроводжуватиметься помірними снігопадами, повідомляє Фокус.

За словами Деркача, наприкінці тижня в Україні різко потеплішає. Очікується сильний вітер, дощ або мокрий сніг.

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У західних регіонах температура буде трохи вище, ніж на решті території.

У свою чергу синоптик Наталія Птуха прогнозує, що до 14 січня сильних опадів не буде, а в п'ятницю очікується посилення вітру. На північному сході можливий невеликий сніг.

У п'ятницю, 14 січня, очікується потепління, але триватиме воно недовго. У суботу в Україні знову похолодає.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

Прогноз погоди на 13 січня / meteo.gov.ua

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