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Регіони накриє 20-градусний мороз: синоптики сказали, де буде найхолодніше

Ангеліна Підвисоцька
17 лютого 2025, 19:38оновлено 18 лютого, 00:28
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Погода у Харкові буде однією із найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -14 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 18 лютого / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 18 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -20 градусів
  • Де очікується ожеледиця

Погода в Україні 17 лютого буде дуже морозною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні - І рівень небезпечності. Через ожеледицю може бути ускладнений рух транспорту.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні ще триматиметься морозна погода. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -19 градусів. Водночас опади малоймовірні.

Очікується, що сильні морози триматимуться до кінця тижня. Потепління передбачається лише з 24 лютого.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода
Прогноз погоди в Україні на 18 лютого / фото: ventusky

Погода 18 лютого

В Україні 18 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 11-16° морозу, на північному сході та сході країни 15-20°; вдень 1-6° морозу, на високогір'ї Карпат до 10° морозу; на Закарпатті, у південних областях та Криму вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -13

За даними meteoprog, 18 лютого в Україні буде дуже морозним. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до -3...+1 градуса. Найнижча температура буде у Сумській та Харківській областях. Там температура повітря опуститься до -13...-5 градусів.

погода 18 февраля
Прогноз погоди в Україні на 18 лютого / фото: meteoprog

Погода 18 лютого у Києві

У Києві 18 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 11-13° морозу, вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 18 февраля
Прогноз погоди в Україні на 18 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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