Розжарить по максимуму вже у червні: синоптик попередила про незвичайну погоду влітку 2022 в Україні

Температура влітку триматиметься вище норми, каже синоптик / ua.depositphotos.com

Погода в Україні влітку 2022 буде нестабільною. Очікуються різкі перепади температури, що викличе грози та шквальні вітри. В цілому, літо буде спекотним.

Такий прогноз погоди озвучила кліматолог Світлана Бойченко, пише КП в Україні.

"Останні тенденції такі, що температура влітку триматиметься вище норми. Причому якщо раніше спекотна погода була характерна для липня-серпня, то зараз температурні рекорди перемістилися на червень", - розповіла кліматолог.

При цьому, за її прогнозом, великої посухи не передбачається. Дощів буде більше, ніж раніше.

Коли розпочнеться пляжний сезон 2022 в Україні

Сезон засмаги в 2022 році можна планувати на узбережжі Азовського моря вже із середини червня, любителям купатися в Чорному морі краще почекати. Через прохолодну весну вода може прогрітися до комфортних температур лише наприкінці червня - на початку липня.

Якою буде погода в Україні в липні та серпні 2022

Синоптик прогнозує, що в липні та серпні теж можливі дуже спекотні дні, але буде і освіжаюча прохолода. В середньому, температура повітря складе + 23... +24 градуси. Також очікуються і дощові дні.

Як повідомляв Главред, погода в Україні влітку 2022 буде фантастичною. Засмагати можна буде вже з червня, а спека протримається до першої половини серпня.

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