В Україну увірветься різке потепління і аномальна погода

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україна принесе різке потепління і справжню весну в березні. За прогнозом синоптиків, в країні вдарить +10 градусів, що дозволить танкам окупантів загрузнути в болотах, після чого знову вдарить невелике похолодання.

Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, в понеділок-вівторок очікується до + 5 + 7 градусів. Далі трохи знову похолодає, але не критично.

Синоптики ресурсу Gismeteo повідомляють, що потепління відчують жителі західних, південних, північних областей.

Стане тепліше і в центрі, а ось до сходу тепле повітря в найближчі три дні не добереться, проте температура все ж трохи підвищиться.

Найвищі показники очікуються на Заході, де вже у вівторок, 15 березня буде до +10, на півночі і також на півдні, до +8 градусів.

А на сході все ще близько нуля, туди потепління прийде пізніше.

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