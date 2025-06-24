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Стовпчики термометрів піднімуться вище норми: погода в липні приготувала сюрпризи

Маріна Фурман
24 червня 2025, 15:41
374
Температура повітря в липні перевищить норму на 2-2,5 градуси.
жара
Прогноз погоди на липень / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в липні 2025 року
  • Чи готуватися українцям до спеки

Липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У прогнозі йдеться, що середня місячна температура коливатиметься в межах +21,6...+26,0 °С, в Карпатах +17...+19°С, що на 2-2,5° вище за норму.

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Також липень не буде щедрим на опади. За прогнозом, місячна їх кількість очікується 25-73  мм, а в Карпатах та на Прикарпатті місцями 84-109 мм. Це лише 64-79 % від норми.

За даними Укргідрометцентру, липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та з періодами спекотної посушливої погоди.

Тим часом синоптик Віталій Постригань повідомив, що липень 2025 року спробує компенсувати спекотні градуси.

Зокрема, він навів приклад Черкащини, де червень може стати рекордним за температурними перепадами та посухою за останнє століття метеоспостережень.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, погода в Україні у середу, 25 червня, відзначиться коливаннями температури повітря в помірних межах. Найвища температура повітря очікується на півдні, сході, на Закарпатті – там стовпчики термометрів показуватимуть +30 і трохи вище.

Нагадаємо, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця червня в Україні переважатиме досить мінлива погода, з нерівномірним розподілом температури повітря та короткочасними дощами.

Нещодавно синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха також заявляла, що в Україні триває період нестійкої погоди під впливом північно-західних атмосферних фронтів, які приносять короткочасні дощі, місцями — з грозами.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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