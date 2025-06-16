Вдарить аномальна спека: відомо, коли Україну накриє посуха

Наразі говорити про температурні рекорди ще рано.

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Прогноз погоди на липень та серпень / фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде погода у липні та серпні

На скільки градусів температура буде вищою за норму

Погода в Україні найближчими місяцями буде посушливою, а загалом літо в 2025 році буде спекотним. Про це сказала завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, деталізовано дати прогнози температури на сезон, тобто вказати, яких саме значень вона може сягати, неможливо, бо вони пов’язані із дуже масштабними процесами, які відбуваються на всій планеті.

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"Такі розрахунки потребують багато ресурсів, бо треба мати інформацію про стан Світового океану, стан атмосфери у всій товщині, як вони змінюватимуться, які процеси переважатимуть", - зауважила вона.

Балабух додала, що такі можливості мають тільки світові прогностичні центри, даними яких і користується Україна.

"Останні розрахунки показують, що літо в нас буде теплим, середня температура очікується вищою на 1-2 градуси за норму. Сезон буде більш посушливим, особливо серпень і липень", - наголосила синоптикиня.

Однак, підкреслила вона, наразі говорити про якісь температурні рекорди не можна, бо такі прогнози роблять лише на 5 діб.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 16 червня буде дощовою та грозовою. Дощі будуть на Лівобережжі країни. Майже повсюди буде сильний вітер.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що упродовж нового робочого тижня, з 16 по 22 червня, в Україні переважатиме прохолодна погода. Місцями можливі грози та рвучкий вітер. Лише у південних регіонах очікується по-літньому тепла погода з комфортними показниками температури повітря.

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Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

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