Литимуть грозові дощі з сильним вітром: коли в Україну прийде потепління

Погода протягом тижня буде нестійкою та достатньо свіжою, каже Наталія Птуха.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

Де температура повітря підвищиться до +33 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні протягом тижня буде нестійкою та свіжою. У більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами. Про це заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Найменше опадів буде у південних областях. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний. 24-25 червня у західних областях, 26 червня на Лівобережжі будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

відео дня

Температура повітря підвищиться до 22-28 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 27-33 градуси тепла. У середу прийде потепління навіть на Закарпаття. Там також температура повітря підвищиться до 33 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: meteoprog

Найхолодніше буде у північних, Волинській і Рівненській областях. Там температура повітря підвищиться до 19-25 градусів тепла.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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