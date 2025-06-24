Литимуть грозові дощі з сильним вітром: коли в Україну прийде потепління

Що дізнаєтесь:
- Де температура повітря підвищиться до +33 градусів
- У яких областях будуть грозові дощі
- Коли в Україну прийде потепління
Погода в Україні протягом тижня буде нестійкою та свіжою. У більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами. Про це заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Найменше опадів буде у південних областях. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний. 24-25 червня у західних областях, 26 червня на Лівобережжі будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
Температура повітря підвищиться до 22-28 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 27-33 градуси тепла. У середу прийде потепління навіть на Закарпаття. Там також температура повітря підвищиться до 33 градусів тепла.
Найхолодніше буде у північних, Волинській і Рівненській областях. Там температура повітря підвищиться до 19-25 градусів тепла.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.
Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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