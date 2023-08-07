Штормитиме мінімум 3 дні: 8-бальна магнітна буря в Україні затягується

Найпотужніша магнітна буря накрила Україну відразу після того, як закінчилася перша буря. На країну обрушився майже 8-бальний шторм. Про це повідомляє meteoagent.
Ще вчора, 6 серпня, магнітна буря опустилася практично до мінімуму. Проте вже сьогодні, 7 серпня, знову почала набирати силу. Україну накрила нова магнітна буря. Її потужність становить майже 6 балів.
Вже 8 серпня потужність бурі зросте відразу на 2 одиниці і сягатиме майже 8 балів. Очікується, що 9 серпня сила бурі впаде до 4 балів, після чого знизиться до мінімуму.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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