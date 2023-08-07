Штормитиме мінімум 3 дні: 8-бальна магнітна буря в Україні затягується

Нова дуже сильна магнітна буря накрила Україну відразу після того, як закінчилася попередня.

https://glavred.net/synoptic/shtormit-budet-minimum-3-dnya-8-balnaya-magnitnaya-burya-v-ukraine-zatyagivaetsya-10491484.html Посилання скопійоване

Україну накрила сильна магнітна буря / фото: pexels

Найпотужніша магнітна буря накрила Україну відразу після того, як закінчилася перша буря. На країну обрушився майже 8-бальний шторм. Про це повідомляє meteoagent.

Ще вчора, 6 серпня, магнітна буря опустилася практично до мінімуму. Проте вже сьогодні, 7 серпня, знову почала набирати силу. Україну накрила нова магнітна буря. Її потужність становить майже 6 балів.

Вже 8 серпня потужність бурі зросте відразу на 2 одиниці і сягатиме майже 8 балів. Очікується, що 9 серпня сила бурі впаде до 4 балів, після чого знизиться до мінімуму.

відео дня

Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини: