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Штормитиме мінімум 3 дні: 8-бальна магнітна буря в Україні затягується

Ангеліна Підвисоцька
7 серпня 2023, 16:04 оновлено 7 серпня, 16:04
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Нова дуже сильна магнітна буря накрила Україну відразу після того, як закінчилася попередня.
Сонце, погода, магнітні бурі
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: pexels

Найпотужніша магнітна буря накрила Україну відразу після того, як закінчилася перша буря. На країну обрушився майже 8-бальний шторм. Про це повідомляє meteoagent.

Ще вчора, 6 серпня, магнітна буря опустилася практично до мінімуму. Проте вже сьогодні, 7 серпня, знову почала набирати силу. Україну накрила нова магнітна буря. Її потужність становить майже 6 балів.

Вже 8 серпня потужність бурі зросте відразу на 2 одиниці і сягатиме майже 8 балів. Очікується, що 9 серпня сила бурі впаде до 4 балів, після чого знизиться до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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