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Трусити буде нова потужна буря: Україну накриє 8-бальний магнітний шторм

Ангеліна Підвисоцька
6 серпня 2023, 21:16 оновлено 6 серпня, 21:16
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В Україні тільки закінчилася одна магнітна буря, після якої відразу почнеться друга.
Сонце, погода, магнітні бурі
Україну накрила найпотужніша магнітна буря / фото: pexels

Найпотужніша магнітна буря накрила Україну і поки зовсім не закінчується. Сонячний шторм серйозно затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Ще вчора, 5 серпня, потужність магнітної бурі була майже 8 балів, а сьогодні, 6 серпня, вона різко впала практично до мінімуму.

Однак видихати ще рано, адже вже 7 серпня Україну накриває нова потужна магнітна буря. Очікується, що її потужність буде на рівні майже 6 балів, а 8 серпня різко зросте на 2 одиниці - до майже 8 балів. Лише після цього можна припустити, що буря піде на спад.

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магнітна буря
магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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