Трусити буде нова потужна буря: Україну накриє 8-бальний магнітний шторм

Найпотужніша магнітна буря накрила Україну і поки зовсім не закінчується. Сонячний шторм серйозно затягується. Про це повідомляє meteoagent.
Ще вчора, 5 серпня, потужність магнітної бурі була майже 8 балів, а сьогодні, 6 серпня, вона різко впала практично до мінімуму.
Однак видихати ще рано, адже вже 7 серпня Україну накриває нова потужна магнітна буря. Очікується, що її потужність буде на рівні майже 6 балів, а 8 серпня різко зросте на 2 одиниці - до майже 8 балів. Лише після цього можна припустити, що буря піде на спад.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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