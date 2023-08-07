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Температура рвоне вниз і нахлинуть грози: погода в Україні зробить "різкий поворот"

Альона Вороніна
7 серпня 2023, 14:49 оновлено 7 серпня, 14:50
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В Україні різко зміняться погодні умови. У деяких областях налетить сильний вітер та випадуть грозові дощі.

Погода, дождь
Погода в Україні зробить "різкий поворот"/ ua.depositphotos.com

Погода в Україні уже з понеділка, 7 серпня, починає змінюватися. У найближчі дні прийде довгоочікуване похолодання, яке принесе на територію нашої держави балтійський циклон "Zacharias".

Спекотна погода збережеться лише у Приазов'ї та на крайньому сході. На решті території температура повітря опуститься приблизно на 6-8 °С. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.ua.

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Синоптик зазначає, що холодний фронт спричинить шквалисте посилення вітру і грозові дощі, які очікуються у низці областей України.

Погода в Україні 8 серпня

У західних регіонах, а також у Київській, Черкаській та Одеській областях температура повітря вночі становитиме від +11 до +16°С, вдень буде в межах від +18 до +23°С.

У центральних, східних і південних областях температура повітря вночі буде від +17 до +22°С, вдень вона підвищиться до +28…+33°С. Вітер буде західний, 7-12 м/с, на Одещині та Миколаївщині вдень окремі пориви, 15-20 м/с.

Істотних опадів вночі не очікується. Вдень на заході нашої держави, а також на Київщині, Черкащині та Одещині пройдуть дощі, подекуди грози.

Погода в Україні 9 серпня

У північних областях вночі будуть помірні дощі, вдень переважно опадів не очікується по всій країні.

Вночі температура повітря буде в межах від +12 до +17 °С, а вдень вона зросте до +20…+25°С. На сході та в Приазов'ї повітря прогріється до +25…+30°С. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Раніше повідомлялося, що Україну накриє справжній шторм. Погода в Україні 7 серпня раптово зміниться. В Україну прийде похолодання, а в багатьох регіонах вдарять грози.

Також раніше повідомлялося, що погода в Україні підготувала нові "сюрпризи". Після тотальної спеки, яку українці змушені були терпіти кілька днів, прийдуть прохолода та опади. Але у деяких областях температура залишиться високою.

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