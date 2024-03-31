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Україну накриває літня спека: у перший день квітня буде +26

Ангеліна Підвисоцька
31 березня 2024, 17:27
У деяких областях синоптики прогнозують дощ та потужний вітер - до 32 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 1 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 1 квітня буде сухою та спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях синоптики прогнозують штормовий вітер - до 17-22 м/с. За даними ventusky, у західних областях пориви вітру можуть досягати 32 м/с.

За даними синоптика Наталки Діденко, невеликий дощ очікується у Сумській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У цей день температура в Україні підвищиться до +26 градусів, а вже у середу буде похолодання.

відео дня

погода 1 апреля
Прогноз погоди в Україні на 1 квітня / фото: ventusky

Погода 1 квітня

В Україні 1 квітня буде малохмарно. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях та в Карпатах будуть сильні пориви вітру - 17-22 м/с.

"Температура вночі 5-10°, у західних областях 9-14° тепла; вдень 19-24°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 1 квітня в Україні буде спекотна погода. Найнижча температура повітря буде на території Одеської області. Там температура повітря опуститься до +8...+19 градусів. Найтепліше буде в Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+24 градусів.

погода 1 апреля
Прогноз погоди в Україні на 1 квітня / фото: meteoprog

Погода 1 квітня у Києві

У Києві 1 квітня буде малохмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 19-24°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 1 апреля
Прогноз погоди в Україні на 1 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – налетять грози і сніг, температура битиме рекорди. Синоптик сказав, у які дні цього тижня температура повітря буде рекордно високою. Але при цьому він попередив, що в окремих областях будуть грози і сніг.

Синоптик дав прогноз погоди в Україні на квітень 2024. Квітень 2024 в Україні буде теплим, але без температурних рекордів. Також прогримлять перші грози, прогнозують синоптики.

Також раніше повідомлялося, що "вріже" майже 5-бальний шторм – Україну накриє триденна магнітна буря. Нова магнітна буря накриє країну після невеликого затишшя.

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