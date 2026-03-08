Рус
Потепління на Житомирщині: синоптики попередили про різкий стрибок температури

Дар'я Пшеничник
8 березня 2026, 19:02
У Житомирі та по всій області 9 березня очікується по-справжньому весняний день.
Прогноз погоди у Житомирі / Фото: Pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Житомирі 8 березня
  • Прогноз погоди на понеділок для Житомирської області

У Житомирі та по області понеділок, 9 березня, розпочнеться зі спокійної та передбачуваної погоди. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, небо залишатиметься майже чистим - очікується лише невелика хмарність без опадів. Атмосферні умови будуть стабільними, а південно-західний вітер швидкістю 3–8 м/с не створюватиме відчутного дискомфорту.

Водночас ніч на 9 березня у Житомирі буде доволі прохолодною, із температурою -2…-4°, тоді як по області показники коливатимуться від +1 до -4°. Утім, уже вдень ситуація зміниться: у місті повітря прогріється до +12…+14°, а в регіоні - до +9…+14°. Такий температурний контраст стане ще одним сигналом, що весна впевнено набирає обертів.

Тож понеділок обіцяє бути сприятливим для початку робочого тижня: сухо, світло та по-весняному тепло.

Коли в Україні настане справжня весна - прогноз синоптика

Найближчими днями в Україні пануватиме тепла та сонячна погода у всіх областях. Справжня весна вже вступає в свої права, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погодні умови визначатиме антициклон, тому опадів до кінця тижня не очікується. На всій території буде малохмарно та сухо. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, а вітер змінних напрямків залишатиметься слабким. Короткочасні приморозки також

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у неділю, 8 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День обіцяє бути сонячним та по-справжньому теплим.

Синоптики говорили, що на вихідних Тернопільська область перебуватиме в полі високого тиску. Через це збережеться ясна та суха погода з невеликими від’ємними температурними показниками вночі та денними максимумами біля +10 градусів.

Перші вихідні березня у Полтаві та області будуть супроводжуватися помірно теплою та сухою погодою. Температура повітря вночі опуститься до 4 градусів морозу - 1 градуса тепла, але вдень помітно підвищиться - до 4-9 градусів тепла.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

