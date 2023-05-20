Пів України "потоне" в дощах і грозах на вихідних: де чекати негоди

Погода в Україні на цих вихідних буде дощовою.

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Погода, дощ / Колаж Главред, фото: УНІАН

20 і 21 травня над Україною встановиться поле підвищеного тиску, подекуди пройдуть короткочасні дощі і весняні грози.

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні в Криму, в Карпатах, на Прикарпатті, у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, також очікуються грози. На решті території 20 травня буде погода без опадів.

У наступні дві доби Вночі переважно без опадів, а вдень на більшій частині території України місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

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Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Синоптики попереджають, що під час гроз вітер буде поривчастим.

Що стосується температури, то вночі стовпчики термометрів показуватимуть 9-15°, вдень 19-25°, у південних та східних областях повітря прогріється до літніх показників у 24-29°.

"У більшості регіонів України вже настало метеорологічне літо", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода на Травень в Україні

Синоптик розповіла, коли в Україну налетить справжня спека. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

Друга декада травня в Україні буде по-літньому теплою. Стовпчики термометра підніматимуться до + 24 градусів. Україну накриє потужна спека.

Синоптик озвучив прогноз погоди для України на літо 2023. Влітку буде відносно без опадів і різких стрибків температур.

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