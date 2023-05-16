Увірветься потужна гроза: синоптики попередили про атаку сильних злив

Температура вночі 10-15, вдень 21-26. У столиці вночі 11-13, вдень близько 25.

https://glavred.net/synoptic/vorvetsya-moshchnaya-groza-sinoptiki-predupredili-ob-atake-silnyh-livney-10470718.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде з дощами та грозами. Синоптики Укргідрометцентру зазначають, що 17 травня на західній частині України прогнозується короткочасні дощі та грози.

При цьому, на решті території опади не очікуються.

17 травня в західних регіонах хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

відео дня

Температура вночі 10-15, у східних регіонах 7-12; вдень 21-26, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 18-23.

У Карпатах вночі 6-11, вдень 15-20.

Карта погоди / meteoprog.com

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/сек, на заході місцями пориви 15-20 м / сек.

У Києві та області мінлива хмарність, опади не очікуються.

Температура по області вночі 10-15, вдень 21-26. У столиці вночі 11-13, вдень близько 25. Вітер південно-східний, 7-12 м / с.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

Погода на вихідні 20-21 травня

На вихідні, 20-21 травня, місцями в Україні очікуються невеликі дощі, переважно в денний час.

Вітер північно-східної 5-10 м/с. Температура в нічний час +10...+15, вдень повітря прогріється до +22...+28.

Читайте також: