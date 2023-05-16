Увірветься потужна гроза: синоптики попередили про атаку сильних злив

Погода в Україні найближчими днями буде з дощами та грозами. Синоптики Укргідрометцентру зазначають, що 17 травня на західній частині України прогнозується короткочасні дощі та грози.
При цьому, на решті території опади не очікуються.
17 травня в західних регіонах хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території мінлива хмарність, без опадів.
Температура вночі 10-15, у східних регіонах 7-12; вдень 21-26, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 18-23.
У Карпатах вночі 6-11, вдень 15-20.
Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/сек, на заході місцями пориви 15-20 м / сек.
У Києві та області мінлива хмарність, опади не очікуються.
Температура по області вночі 10-15, вдень 21-26. У столиці вночі 11-13, вдень близько 25. Вітер південно-східний, 7-12 м / с.
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Погода на вихідні 20-21 травня
На вихідні, 20-21 травня, місцями в Україні очікуються невеликі дощі, переважно в денний час.
Вітер північно-східної 5-10 м/с. Температура в нічний час +10...+15, вдень повітря прогріється до +22...+28.
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