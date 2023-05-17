В Україну мчить рекордна спека: синоптики назвали дати

Погода в Україні очікується дощовою і з грозами. Як повідомляють синоптики, на заході варто очікувати сильних опадів.
При цьому, на інших територіях погода буде сонячною і теплою.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що у Волинській, Сумській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Ужгородській, Чернівецькій областях очікуються короткочасні дощі та грози.
Погода на 18 травня
- на заході температура коливатиметься від + 12 до + 14 вночі та від +17 до + 26 вдень;
- на півночі температура коливатиметься від +11 до + 14 вночі та від +24 до + 26 вдень;
- на півдні температура коливатиметься від +12 до + 14 вночі та від +20 до + 26 вдень;
- на сході температура коливатиметься від +9 до +14 вночі та від +24 до + 26 вдень.
У Києві можна очікувати змінну хмарність. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +13, а вдень - від +24 до + 26 градусів. Без опадів.
Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:
Погода на вихідні 20-21 травня
На вихідні, 20-21 травня, місцями в Україні очікуються невеликі дощі, переважно в денний час.
Вітер північно – східної чверті, 5-10 м/с.Температура в нічний час +10...+15, вдень повітря прогріється до +22...+28.
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