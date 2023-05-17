В Україну мчить рекордна спека: синоптики назвали дати

Синоптики попередили, що в Україну увірветься різка спека, але деяки регіони буде залиаати дощами.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні очікується дощовою і з грозами. Як повідомляють синоптики, на заході варто очікувати сильних опадів.

При цьому, на інших територіях погода буде сонячною і теплою.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що у Волинській, Сумській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Ужгородській, Чернівецькій областях очікуються короткочасні дощі та грози.

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Погода на 18 травня

на заході температура коливатиметься від + 12 до + 14 вночі та від +17 до + 26 вдень;

на півночі температура коливатиметься від +11 до + 14 вночі та від +24 до + 26 вдень;

на півдні температура коливатиметься від +12 до + 14 вночі та від +20 до + 26 вдень;

на сході температура коливатиметься від +9 до +14 вночі та від +24 до + 26 вдень.

У Києві можна очікувати змінну хмарність. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +13, а вдень - від +24 до + 26 градусів. Без опадів.

Карта погоди / meteoprog.com

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

Погода на вихідні 20-21 травня

На вихідні, 20-21 травня, місцями в Україні очікуються невеликі дощі, переважно в денний час.

Вітер північно – східної чверті, 5-10 м/с.Температура в нічний час +10...+15, вдень повітря прогріється до +22...+28.

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