Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощі з мокрим снігом накриють Львівщину: коли погода різко погіршиться

Руслана Заклінська
31 березня 2026, 14:44
Циклон над Поліссям принесе похолодання та опади.
Прогноз погоди на Львівщині на 1 квітня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на Львівщині 1 квітня

  • Якою буде температура повітря вдень і вночі

    відео дня

  • Чи очікується дощ і сніг

У середу, 1 квітня, погоду у Львівській області визначатиме тилова частина циклону, що розгорнувся над Поліссям, та проходження активних атмосферних фронтів. День буде прохолодним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області пануватиме хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, вночі та вранці очікується дощ із мокрим снігом, а вдень йтиме невеликий дощ.

Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3-8° тепла.

У нічні та ранкові години на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця, тому водіїв закликають бути вкрай уважними. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, зі швидкістю 9-14 м/с.

Погода у Львові 1 квітня

У Львові середа також буде хмарною та вологою. Температура повітря вночі становитиме 0-2° тепла, а вдень повітря прогріється лише до 5-7° тепла.

Погода на Львівщині на тиждень
Погода на Львівщині на тиждень / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, квітень в Україні почнеться з тепла та дощів. 1 квітня у більшості регіонів температура вдень підніметься до +12…+17°С, пройдуть дощі, окрім Криму.

Також 31 березня у Києві та Київській області прогнозують хмарну погоду з дощем. Температура вдень становитиме 11–16° (у столиці 13–15°).

Як повідомляв Главред, у Дніпрі на початку квітня очікується хмарна погода без істотних опадів. 1 квітня стовпчики термометрів піднімуться до +14°C вдень.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена Зеленська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти