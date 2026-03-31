Дощі з мокрим снігом накриють Львівщину: коли погода різко погіршиться

Ви дізнаєтеся:
Якою буде погода на Львівщині 1 квітня
Якою буде температура повітря вдень і вночівідео дня
Чи очікується дощ і сніг
У середу, 1 квітня, погоду у Львівській області визначатиме тилова частина циклону, що розгорнувся над Поліссям, та проходження активних атмосферних фронтів. День буде прохолодним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
На території Львівської області пануватиме хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, вночі та вранці очікується дощ із мокрим снігом, а вдень йтиме невеликий дощ.
Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3-8° тепла.
У нічні та ранкові години на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця, тому водіїв закликають бути вкрай уважними. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, зі швидкістю 9-14 м/с.
Погода у Львові 1 квітня
У Львові середа також буде хмарною та вологою. Температура повітря вночі становитиме 0-2° тепла, а вдень повітря прогріється лише до 5-7° тепла.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, квітень в Україні почнеться з тепла та дощів. 1 квітня у більшості регіонів температура вдень підніметься до +12…+17°С, пройдуть дощі, окрім Криму.
Також 31 березня у Києві та Київській області прогнозують хмарну погоду з дощем. Температура вдень становитиме 11–16° (у столиці 13–15°).
Як повідомляв Главред, у Дніпрі на початку квітня очікується хмарна погода без істотних опадів. 1 квітня стовпчики термометрів піднімуться до +14°C вдень.
Читайте також:
- На Рівненщині литимуть дощі: синоптики попереджають про різке погіршення погоди
- Погода на Житомирщині різко зміниться після дощів: коли чекати потепління
- Погода різко зміниться: коли і де випадуть дощі з грозами, названо регіон
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред