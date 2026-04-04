Похолодання та дощі накриють Житомирщину: як довго пануватиме негода

Дар'я Пшеничник
4 квітня 2026, 15:23
За словами синоптикині, нинішня весна повертається до більш звичного ритму після нетипово теплого березня.

Прогноз погоди у Житомирі і області / Фото: УНІАН

На Житомирщині перші квітневі вихідні принесуть теплу та суху погоду, однак уже з понеділка область накриє холодний фронт із дощами та поривчастим вітром. Про це у коментарі Суспільному повідомила завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського обласного гідрометцентру Іраїда Єлєневська.

За її словами, нинішня весна повертається до більш звичного ритму після нетипово теплого березня.

"У вихідні, 4 та 5 квітня, з погодою пощастить, бо на Україну зайде "доброзичливий" антициклон "РЕТЕR". І хоча північний вітер спричинить досить холодні ночі, вдень сонце забезпечить комфортне тепло", - зазначила синоптикиня.

У суботу, 4 квітня, в Житомирі та області очікується малохмарна та суха погода. Ніч буде прохолодною - у місті температура становитиме від +2 до +4 градусів, по області від нуля до +5. Вдень повітря прогріється до +14…+16 у Житомирі та до +17 у регіоні. Подуватиме північно-західний вітер помірної сили.

У неділю, 5 квітня, синоптична ситуація залишиться стабільною: небо буде малохмарним, опадів не прогнозують. Нічні температури піднімуться до +2…+7 градусів, а вдень стовпчики термометрів знову покажуть від +12 до +17. Вітер змінить напрямок на західний, але залишиться слабким і помірним.

Зміни прийдуть 6 квітня. Ранок ще мине без істотних опадів, однак протягом дня область накриють дощі - місцями помірні. Небо затягне хмарами, а вітер посилиться: північно-західні пориви сягатимуть 15–18 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +2…+7 градусів, удень - від +10 до +15. За прогнозами синоптиків, похолодання затримається щонайменше на тиждень.

Як повідомляв Главред, погода в Тернопільській області на вихідних буде малохмарною, сухою та теплою. Цьому посприяє вплив Азорського антициклону.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж вихідних, 4 та 5 квітня, буде теплою, але місцями можливі короткочасні дощі.

Водночас в Дніпрі прогнозується хмарна погода. Нічна температура становитиме близько +12...+13 градусів, вранці термометри покажуть +11 градусів. Найвища денна температура очікується по обіді - до +17 градусів, однак висока вологість і опади можуть зіпсувати відчуття тепла.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик Житомирщина Житомирська область новости Житомира Погода в Житомирі Погода Житомирська область
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

Реклама

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Реклама
Реклама
Реклама
