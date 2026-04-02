Від дощів до сонця: коли на вихідних у Дніпрі погода зробить різкий розворот

Температура повітря поступово підніметься вдень, але відчуття тепла змінюватиме вологість і вітер.

Сонце прогріє місто у неділю до комфортних +15°C

Коротко:

У Дніпрі субота буде дощовою, неділя — ясною

Температура: +11…+17°C у суботу, +11…+15°C у неділю

Вітер слабкий у суботу, посилиться до 5,8 м/с у неділю

Вихідними, 4–5 квітня, мешканців Дніпра очікує різка зміна погоди. За даними метеосервісу sinoptik, у суботу небо буде похмурим і пройдуть дощі, а вже в неділю сонце прогріє місто до комфортних температур.

Прогноз на суботу

У суботу, 4 квітня, протягом дня в Дніпрі прогнозується хмарна погода. Нічна температура становитиме близько +12...+13°C, вранці термометри покажуть +11°C. Найвищу денну температуру очікують по обіді — до +17°C, однак висока вологість і опади можуть зіпсувати відчуття тепла.

Максимальна ймовірність дощу о 18:00 — 60%. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 741–744 мм рт. ст., вітер слабкий — до 2,4 м/с.

Погода в Дніпрі 4 квітня

У народі про весняну погоду говорять: "Опівдні бурульки пускають у сніг сльози пекучі" та "Перший квітневий дощ воза золотого вартий". Ці прикмети відображають характерну для квітня змінність погоди та теплі промені сонця, що вже починають відчуватися.

Прогноз на неділю

Неділя, 5 квітня, принесе ясну та безопадову погоду. Вночі та вранці очікується +11°C, вдень повітря прогріється до +15°C. Вітер посилиться до 5,8 м/с близько 15:00, створюючи легке відчуття прохолоди. Вологість знизиться до 40–65%, а атмосферний тиск трохи зросте — 746–749 мм рт. ст.

Погода в Дніпрі 5 квітня

Наші пращури помічали за поведінкою птахів ознаки хорошої весни. Якщо перелітні птахи летять дружними зграями, сезон буде теплим і врожайним, тому їх повертання завжди зустрічали на ґанку, годували крихтами хліба, зернятками та насінням.

Чого чекати від погоди на Вербну неділю Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що на Вербну неділю погода в Україні буде переважно теплою та весняною. Опади очікуються лише в південних областях, тоді як більшість регіонів зможе насолодитися сухою погодою. За її словами, похолодання прийде вже з 7–8 квітня, коли температура повітря поступово знизиться у більшості областей. Таким чином, Вербна неділя подарує українцям комфортні умови для святкування та прогулянок на свіжому повітрі.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

