Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Буде сухо й тепло: синоптики озвучили приємний прогноз для Тернопільщини

Марія Николишин
3 квітня 2026, 21:34
На погоду в Тернопільській області впливатиме Азорський антициклон.
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Тернополі у суботу
  • Чи очікуються у області дощі

Погода в Тернопільській області на вихідних буде малохмарною, сухою та теплою. Цьому посприяє вплив Азорського антициклону. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що денні максимуми температури повітря підвищуватимуться до 15 градусів тепла, а нічні мінімуми коливатимуться близько 4 градусів тепла.

відео дня
Температура в Тернополі / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Тернополі 4 квітня

У суботу на Тернопільщині буде малохмарно та без опадів. Вітер очікується північно - західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, вдень прогнозується +12…+17 градусів.

По місті Тернопіль температура вночі складатиме +2…+4 градуси, а вдень підніметься до +14…+16 градусів.

Водночас рівень небезпечності – зелений, а отже – відсутній.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні на вихідних

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у наступні дві доби в Україні очікуються мінливі погодні умови, оскільки відбудеться перебудова синоптичної циркуляції. Зокрема, на зміну області зниженого тиску та атмосферним фронтам із Центральної Європи надійде антициклон.

За його словами, вихідні розпочнуться з хмарної та дощової погоди, але вже вдень у неділю по всій території країни опадів не передбачається.

"Температурний фон коливатиметься в межах норми, місцями вище за норму на 2 – 4 градуси", - додав він.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Через це на території області пануватиме хмарна погода з проясненнями.

Житомирську область накриє малохмарна погода без жодних опадів. Вночі температура коливатиметься біля нуля, а вдень повітря прогріватиметься до приємних +17 градусів.

Водночас в Дніпрі прогнозується хмарна погода. Нічна температура становитиме близько +12...+13 градусів, вранці термометри покажуть +11градусів. Найвища денна температура очікується по обіді — до +17 градусів, однак висока вологість і опади можуть зіпсувати відчуття тепла.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти