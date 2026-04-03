Буде сухо й тепло: синоптики озвучили приємний прогноз для Тернопільщини

Погода в Тернопільській області на вихідних буде малохмарною, сухою та теплою. Цьому посприяє вплив Азорського антициклону. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що денні максимуми температури повітря підвищуватимуться до 15 градусів тепла, а нічні мінімуми коливатимуться близько 4 градусів тепла.
Погода в Тернополі 4 квітня
У суботу на Тернопільщині буде малохмарно та без опадів. Вітер очікується північно - західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, вдень прогнозується +12…+17 градусів.
По місті Тернопіль температура вночі складатиме +2…+4 градуси, а вдень підніметься до +14…+16 градусів.
Водночас рівень небезпечності – зелений, а отже – відсутній.
Погода в Україні на вихідних
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у наступні дві доби в Україні очікуються мінливі погодні умови, оскільки відбудеться перебудова синоптичної циркуляції. Зокрема, на зміну області зниженого тиску та атмосферним фронтам із Центральної Європи надійде антициклон.
За його словами, вихідні розпочнуться з хмарної та дощової погоди, але вже вдень у неділю по всій території країни опадів не передбачається.
"Температурний фон коливатиметься в межах норми, місцями вище за норму на 2 – 4 градуси", - додав він.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Через це на території області пануватиме хмарна погода з проясненнями.
Житомирську область накриє малохмарна погода без жодних опадів. Вночі температура коливатиметься біля нуля, а вдень повітря прогріватиметься до приємних +17 градусів.
Водночас в Дніпрі прогнозується хмарна погода. Нічна температура становитиме близько +12...+13 градусів, вранці термометри покажуть +11градусів. Найвища денна температура очікується по обіді — до +17 градусів, однак висока вологість і опади можуть зіпсувати відчуття тепла.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
