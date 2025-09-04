Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у п’ятницю
- В яких областях будуть тумани
Погода в Україні у п’ятницю, 5 вересня, буде сухою та сонячно. Дощів не очікується. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, баричний виступ північно-східного антициклону зумовить повсюди в Україні сонячну погоду.
Температура повітря також потішить українців. Так:
- західна частина протягом дня розігріється до +28…+32 градуси;
- у південній частині буде +27…+30 градусів;
- на сході завтра температура повітря буде +24…+27 градусів;
- у центральній частині очікується +25…+28 градусів;
- у північних областях в п'ятницю близько +24…+27 градусів, на Сумщині подекуди +21…+23 градуси.
"Увага! На заході вночі та вранці блукатимуть тумани, видимість для водіїв - в пріоритеті", - наголосила синоптикиня.
Погода в Києві
Діденко додала, що у Києві 5-го вересня буде сухо, сонячно та близько +26 градусів.
Коли в Україні стане прохолодніше
Наталія Діденко раніше розповідала, що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря в Україні очікується вже із 7-го вересня. До цього часу українців чекає тепла погода.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
