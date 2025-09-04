Рус
Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

Марія Николишин
4 вересня 2025, 13:41
Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 5 вересня.
Прогноз погоди на 5 вересня / фото: УНІАН

Погода в Україні у п’ятницю, 5 вересня, буде сухою та сонячно. Дощів не очікується. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, баричний виступ північно-східного антициклону зумовить повсюди в Україні сонячну погоду.

Температура повітря також потішить українців. Так:

  • західна частина протягом дня розігріється до +28…+32 градуси;
  • у південній частині буде +27…+30 градусів;
  • на сході завтра температура повітря буде +24…+27 градусів;
  • у центральній частині очікується +25…+28 градусів;
  • у північних областях в п'ятницю близько +24…+27 градусів, на Сумщині подекуди +21…+23 градуси.

"Увага! На заході вночі та вранці блукатимуть тумани, видимість для водіїв - в пріоритеті", - наголосила синоптикиня.

Погода в Україні / фото: meteoprog

Погода в Києві

Діденко додала, що у Києві 5-го вересня буде сухо, сонячно та близько +26 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україні стане прохолодніше

Наталія Діденко раніше розповідала, що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря в Україні очікується вже із 7-го вересня. До цього часу українців чекає тепла погода.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталія Діденко говорила, що погода в Україні 4 вересня буде сонячною. Але деякі регіони країни накриють грозові опади.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що цього тижня температурний фон загалом очікується вищим за норму на 3 – 5 °С, з найбільш спекотною погодою у південних та західних областях України, де стовпчики термометрів перевищуватимуть 30-градусну позначку.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух заявляла, що погода в Україні вже у вересні може бути морозною та сніжною.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
