Погода на Житомирщині готує неприємний сюрприз на Великодні вихідні: чого очікувати

У регіоні найближчими днями очікуються різкі перепади температури, дощі, мокрий сніг і нічні заморозки.

Прогноз погоди у Житомирі та області

Якою буде погода у Житомирі на Великодні вихідні

Прогноз погоди у Житомирські області у найближчі дні

У Великодні вихідні Житомирщина опиниться під впливом холодного фронту, який принесе різкі перепади температури, дощі, мокрий сніг і нічні заморозки. За даними Житомирського гідрометцентру, з 11 по 13 квітня погода змінюватиметься щодня, створюючи відчуття справжньої боротьби весни з затятими залишками зими. Про це пише Житомир.info.

У суботу, 11 квітня, над регіоном переважатиме хмарність із короткими проясненнями. Часом випадатиме невеликий дощ, який періодично переходитиме у мокрий сніг. Ніч обіцяє бути холодною: у Житомирі та по області прогнозують сильні заморозки до 2–3° нижче нуля. Вдень температура підніметься лише до 6–9° тепла, а західний вітер сягатиме 5–10 м/с.

Неділя, 12 квітня, також не принесе стабільного тепла. Вночі можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а вдень - невеликий дощ. Заморозки збережуться й досягатимуть 0–3°, що відповідає помаранчевому рівню небезпечності. Північно-західний вітер залишатиметься помірним, а денна температура коливатиметься в межах 6–11° тепла.

Понеділок, 13 квітня, стане найм’якшим днем у цьому періоді, хоча й без істотного потепління. Ніч пройде без значних опадів, але місцями знову можливі заморозки до -3°. Вдень очікується невеликий дощ, а температура підніметься до 9–14° тепла. Вітер змінить напрямок на північно-східний і дещо вщухне.

Такі погодні гойдалки можуть вплинути на садові культури, ранні посіви та умови для поїздок у святкові дні, тож синоптики радять уважно стежити за оновленнями прогнозу та бути готовими до різних сценаріїв.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області.

