Погода на Житомирщині буде теплою, однак є нюанс: про що попередили синоптики

Ближче до дня у регіоні дещо посилиться вітер, а разом із ним прийде короткочасний дрібний дощ.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-na-zhitomirshchine-budet-teploy-odnako-est-nyuans-o-chem-predupredili-sinoptiki-10757174.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Житомирі та області

Ви дізнаєтесь:

відео дня

Якою буде погода у Житомирі 17 квітня

Прогноз погоди у Житомирські області на п'ятницю

Погода на п'ятницю, 17 квітня, в Житомирі та області обіцяє бути спокійною, але з невеликими весняними примхами. Ніч пройде під хмарним небом із періодичними проясненнями, без істотних опадів.

Повітря охолоне до 4–6 градусів у Житомирі та 2–7 градусів по області. Тож уночі буде прохолодно, але без заморозків. Про це повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, ближче до дня ситуація зміниться: з північного заходу посилиться вітер, швидкістю 5–10 м/с, а разом із ним прийде короткочасний дрібний дощ. Опади будуть нетривалими, однак можуть зачепити як місто, так і райони області.

Попри вологу погоду, температура вдень залишиться комфортною: у Житомирі стовпчики термометрів піднімуться до 15–17 градусів, по області - до 13–18 градусів. Атмосфера загалом залишиться весняною, з м’яким теплом і мінливою хмарністю.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 17 квітня, погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону з центром над Валдайською височиною. Можливий короткочасний дощ. Загалом на території області прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Водночас 16 квітня на Полтавщині очікується хмарна погода з проясненнями без опадів як у Полтаві, так і по області. Температура повітря в Полтаві вдень становитиме 15-17° тепла.

Крім цього, у найближчі дні в Черкаській області очікується поступове потепління, однак наприкінці тижня погода зіпсується через дощі з грозами. Синоптики зазначають, що квітень цього року є контрастним.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред