Осина талія: Юлія Свириденко підкорила Париж стильним образом

Христина Трохимчук
11 березня 2026, 11:00
Прем'єр-міністр України зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Юлія Свириденко - стиль
Юлія Свириденко - стиль / колаж: Главред, фото: t.me/s/svyrydenkoy, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Юлія Свириденко провела зустріч із президентом Франції
  • Який образ вона обрала для візиту до Парижа

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко відвідала Париж з робочим візитом і зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном. Для свого закордонного візиту Свириденко обрала незвичайний костюм, який підкреслив її фігуру. Відео із зустрічі політиків з'явилося в офіційному Telegram-каналі.

Стиль Юлії Свириденко відрізняється стриманістю і класичним підходом — зазвичай вона вибирає костюми в спокійній кольоровій гамі. Однак для візиту до модної столиці прем'єр-міністр зважилася на модний експеримент і вибрала нетиповий для себе образ.

Юлія Свириденко в Парижі
Юлія Свириденко в Парижі / фото: www.kmu.gov.ua

Свириденко з'явилася на зустрічі з президентом Франції в костюмі пісочного кольору. Політик не зрадила своєму смаку до стриманості образу, але зробила ставку на незвичайний фасон і крій вбрання. Прем'єр-міністр обрала подовжений двобортний піджак, який не ховав її за оверсайзом, а навпаки підкреслював талію і формував фігуру "пісочний годинник".

Замість класичних брюк на Юлії Свириденко помітили довгу спідницю практично до щиколоток, яка додавала образу елегантності. Завершили образ темно-сірі човники на високих підборах і традиційні для прем'єр-міністра окуляри.

Юлия Свириденко и Эммануель Макрон
Юлія Свириденко та Еммануель Макрон / скрін з відео

Під час робочого візиту Свириденко обговорила з Еммануелем Макроном стратегічне зміцнення енергетичної системи України та створення спільної експертної групи для розвитку розподіленої генерації. Головною метою зустрічі стало залучення приватного сектора до відновлення української енергетики та підтвердження амбіцій України стати членом ЄС до 2027 року.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України / Інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що фіналістка 13-го сезону шоу "Холостяк" Анастасія Юзьвак зважилася на болюче зізнання про своє минуле.

Також Оля Цибульська з іронією висловилася про можливе повернення Олега Винника в Україну.

Про особу: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року - першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 року призначена на посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Юлія Свириденко
Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки
Реклама
Реклама
Реклама
