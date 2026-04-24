Відчутне потепління завітає на Житомирщину, але радіти рано: чим засмутить погода

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у Житомирі та області на ці вихідні
- Коли в регіоні знову відчутно похолодає
У Житомирській області вихідні 25–26 квітня пройдуть під знаком контрастної весняної погоди. Температура коливатиметься від 3° тепла вночі до 17° вдень, а характер опадів і сила вітру змінюватимуться буквально протягом доби. Про це у коментарі Житомир.info повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.
За даними погодних експертів, у суботу, 25 квітня, синоптична ситуація буде відносно спокійною. Ніч мине без істотних опадів, а вдень у Житомирі та по області очікується невеликий короткочасний дощ. Хмари періодично розходитимуться, пропускаючи сонце, а західний вітер 7–12 м/с створюватиме відчуття додаткової прохолоди.
Температура вдень підніметься до 14–16° у Житомирі та 12–17° по області - це буде найтепліший день найближчого періоду.
У неділю, 26 квітня, погода різко погіршиться. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень опади посиляться до помірних, супроводжуючись поривами північно-західного вітру до 15–20 м/с. Температура знизиться: вдень стовпчики термометрів триматимуться в межах 7–12°, що відчутно контрастуватиме з суботнім теплом.
Понеділок, 27 квітня, принесе стабілізацію, але не потепління. Хмарність з проясненнями збережеться, опадів не прогнозують. Уночі місцями можливі заморозки на ґрунті 0–3°, а вдень температура залишиться прохолодною - 7–12°. Вітер залишатиметься поривчастим, до 15–20 м/с, що підсилюватиме відчуття холоду.
Як повідомляв Главред, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Полтаві та області. У ніч з 23 на 24 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до 3 градусів морозу.
Начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що на початку наступного тижня Черкаська область опиниться в тиловій частині циклону, який принесе холодне повітря з північних морів. За попередніми прогнозами, нова хвиля похолодання може бути ще сильнішою, ніж нинішня.
Синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук заявляла, що регіон опинився під впливом арктичного повітря, яке й надалі визначатиме температурний фон та характер опадів.
Про джерело: Zhitomir.info
Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.
