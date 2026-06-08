У Житомирі хочуть різко підвищити один з комунальних тарифів: що відомо

Оприлюднені цифри не означають автоматичне підвищення тарифів - управління ЖКГ Житомирської міськради проведе їх детальну перевірку.

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Один з комунальних тарифів може різко зрости у Житомирі / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Тариф на відновлення змішаних побутових відходів хочуть підвищити на 51%

Платіжки можуть зрости на 12–13 грн на особу

ТОВ "Юкрейніан Вейст Менеджмент" оголосило про намір скоригувати тариф на операцію з відновлення змішаних побутових відходів. Відповідне повідомлення оприлюднили 8 червня 2026 року на сайті Житомирської міської ради.

За новими розрахунками, економічно обґрунтований тариф становить 181,38 грн за куб. м або 1 492,34 грн за тонну з ПДВ. Про це пише сайт Житомир.info.

Чому підприємство ініціює коригування тарифу

У повідомленні зазначено, що розрахунок виконано відповідно до Порядку формування середньозваженого тарифу, затвердженого постановою Кабміну №1031 від 26 вересня 2023 року. Підприємство пояснює необхідність перегляду різким зростанням ключових витрат, що впливають на собівартість послуги.

Серед основних причин названо подорожчання електроенергії на 51%, дизельного палива - на 89%, збільшення вартості видалення відходів у чотири рази, підвищення орендної плати за землю на 21%, зростання курсу євро на 62%, а також подвоєння вартості транспортних послуг.

У компанії наголошують, що ці зміни не залежать від її діяльності, але безпосередньо впливають на рівень витрат.

Чи означає це автоматичне підвищення тарифів

Управління житлового господарства Житомирської міської ради проведе детальну експертизу всіх поданих розрахунків. Фахівці перевірять кожну статтю витрат на предмет її обґрунтованості, тому оприлюднені цифри не є автоматичним рішенням про зміну тарифів.

Як зміниться плата для мешканців

Плата за операцію відновлення - одна з трьох складових тарифу на управління побутовими відходами. За новими розрахунками її планують збільшити на 51%. Для мешканців багатоквартирних будинків сума становитиме 35,52 грн на особу на місяць (замість 23,52 грн), а для приватного сектору - 39,30 грн (замість 26,03 грн). Фактичне підвищення у платіжках відповідатиме цим сумам.

Останні новини Житомира та області

Як писав раніше Главред, на річці Ірша поблизу Малина, що на Житомирщині, зафіксовано масштабну загибель риби. Під час огляду водойми підтверджено загибель 11 892 особин різних видів - від плітки та окуня до щуки, судака й сома.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 5 червня, російські війська спрямували безпілотники на північ Житомирської області. Частину цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовано пошкодження логістичної інфраструктури та приватної забудови.

Раніше суд у Житомирі розгляне справу власника місцевої теплопостачальної компанії, якому інкримінують публічне виправдовування збройної агресії Росії проти України.

За даними слідства, керівник підприємства під час спілкування з підлеглими поширював антиукраїнські твердження: заперечував право України на державність, перекладав відповідальність за руйнування, спричинені російськими ударами, на українських військових та принижував громадян, називаючи їх "біомасою".

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