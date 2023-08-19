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Осінь буде аномально спекотною: кліматолог здивувала прогнозом погоди для України

Ангеліна Підвисоцька
19 серпня 2023, 16:29 оновлено 19 серпня, 16:34
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Осінь 2023 року в Україні буде досить теплою. Середня температура в сезоні буде вище звичайного.
погода, осінь
Прогноз погоди в Україні на осінь 2023 року / фото: pexels

Погода в Україні останнім часом дуже спекотна. Такі температури залишатимуться до кінця серпня. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Укрдмі ДСНС України та НАН України Віра Балабух.

Температура повітря почне знижуватися і особливо це буде відчутно в нічні години.

Прогноз на осінь

Осінь в Україні буде теплою і сухою. Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені. Цієї осені будуть аномально високі температури.

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"Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вище в порівнянні з останніми десятиліттями. Це не означає, що такі аномально високі температури будуть спостерігатися щодня, проте позитивні температурні аномалії будуть переважати, особливо на заході країни", - говорить Балабух.

Восени очікується і бабине літо, коли температура повітря різко підвищиться, а середній показник за добу буде перевищувати 15 градусів Цельсія.

"Поки що у нас триває класичне літо і сказати настільки завчасно, коли почнеться і скільки триватиме бабине літо, неможливо", - вважає експерт.

Хто така віра Балабух

Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Укрдмі ДСНС України та НАН України.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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