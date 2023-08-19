Осінь буде аномально спекотною: кліматолог здивувала прогнозом погоди для України

Погода в Україні останнім часом дуже спекотна. Такі температури залишатимуться до кінця серпня. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Укрдмі ДСНС України та НАН України Віра Балабух.
Температура повітря почне знижуватися і особливо це буде відчутно в нічні години.
Прогноз на осінь
Осінь в Україні буде теплою і сухою. Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені. Цієї осені будуть аномально високі температури.
"Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вище в порівнянні з останніми десятиліттями. Це не означає, що такі аномально високі температури будуть спостерігатися щодня, проте позитивні температурні аномалії будуть переважати, особливо на заході країни", - говорить Балабух.
Восени очікується і бабине літо, коли температура повітря різко підвищиться, а середній показник за добу буде перевищувати 15 градусів Цельсія.
"Поки що у нас триває класичне літо і сказати настільки завчасно, коли почнеться і скільки триватиме бабине літо, неможливо", - вважає експерт.
Хто така віра Балабух
Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Укрдмі ДСНС України та НАН України.
Погода в Україні на осінь 2023
Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.
Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.
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