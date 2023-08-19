Вріже майже 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Сильна магнітна буря в Україні протримається кілька днів.

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Магнітна буря накрила Україну / фото: pixabay

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 16 серпня. Тоді її потужність була на рівні майже 6-ти балів. 17-19 серпня включно сила шторму спустилася до позначки 4 балів. Проте вже завтра, 20 серпня, магнітна буря знову стане потужнішою - майже 6 балів.

Імовірно, 21 серпня буря вщухне до 3 балів, але вже 22 серпня вдарить по Україні з новою силою - майже 6 балів. Лише після цього експерти прогнозують спад потужності шторму.

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Магнітна буря накрила Україну / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталося 4 спалахи класу з, максимальною з яких був спалах класу С5,84. Фахівці вважають, що 20 серпня можуть статися на сонці нові спалахи класу М.їх ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на сонці помічено 36 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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