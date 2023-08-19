Вріже майже 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 16 серпня. Тоді її потужність була на рівні майже 6-ти балів. 17-19 серпня включно сила шторму спустилася до позначки 4 балів. Проте вже завтра, 20 серпня, магнітна буря знову стане потужнішою - майже 6 балів.
Імовірно, 21 серпня буря вщухне до 3 балів, але вже 22 серпня вдарить по Україні з новою силою - майже 6 балів. Лише після цього експерти прогнозують спад потужності шторму.
За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталося 4 спалахи класу з, максимальною з яких був спалах класу С5,84. Фахівці вважають, що 20 серпня можуть статися на сонці нові спалахи класу М.їх ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на сонці помічено 36 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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