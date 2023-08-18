Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

Спека у вихідні 19-20 серпня лише посилиться. Але суттєвих опадів очікувати не варто – дощі та грози накриють лише низку областей.

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Погода в Україні – розпече до +38, частину областей накриють грози/ Unsplash

Погода в Україні у вихідні 19-20 серпня знову буде спекотною. При цьому температура повітря навіть ще більше підійметься. Найспекотніше буде на півдні та сході нашої держави – там стовпчики термометрів вдень підійматимуться до +36…+38 градусів.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog. Він зазначив, що опади 19 серпня очікуються лише у Карпатах і на Закарпатті, а 20 серпня – на заході та півночі України.

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Погода в Україні 19 серпня

У суботу, 19 серпня, у Карпатах та на Закарпатті очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень місцями будуть йти зливи у супроводі граду. Проте в інших областях істотних опадів не очікується.

У західних областях вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +14 до +19градусів, вдень від +28 до +33 градусів. У Карпатах вночі від +10 до +15, вдень від +23 до +28 градусів.

У північних регіонах нашої держави буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +15 до +20 градусів, вдень від +28 до +33 градусів.

У центральній частині України небо не буде затягнуте хмарами, хмари будуть поодинокі, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +16 до +21 градуса, вдень від +31 до +36 градусів.

У південній частині держави очікується суха і спекотна погода. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +18 до +23 градусів, вдень від +32 до +37 градусів.

У східних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +15 до +20 градусів, вдень від +30 до +35 градусів.

Погода в Україні 19 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 20 серпня

У неділю, 20 серпня, у західних областях нашої держави вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах він буде поривчастий. Температура повітря вночі становитиме від +16 до +21 градуса, вдень від +29 до +34 градусів.

У північних областях нашої держави також будуть локальні грозові дощі, вони пройдуть місцями вночі та у другій половині дня. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах місцями будуть шквали, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +17 до +22 градусів, вдень від +30 до +35 градусів.

У центральних областях буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +18 до +23 градусів, вдень від +32 до +37 градусів.

У південних областях сонячна і спекотна погода. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +19 до +24 градусів, вдень від +33 до +38 градусів.

У східних областях буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +18 до +23 градусів, вдень від +32 до +37 градусів.

Погода в Україні 20 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні

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