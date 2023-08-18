УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

Альона Вороніна
18 серпня 2023, 12:18 оновлено 18 серпня, 12:18
510
Спека у вихідні 19-20 серпня лише посилиться. Але суттєвих опадів очікувати не варто – дощі та грози накриють лише низку областей.

Дождь, гроза, погода, природа
Погода в Україні – розпече до +38, частину областей накриють грози/ Unsplash

Погода в Україні у вихідні 19-20 серпня знову буде спекотною. При цьому температура повітря навіть ще більше підійметься. Найспекотніше буде на півдні та сході нашої держави – там стовпчики термометрів вдень підійматимуться до +36…+38 градусів.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog. Він зазначив, що опади 19 серпня очікуються лише у Карпатах і на Закарпатті, а 20 серпня – на заході та півночі України.

відео дня

Погода в Україні 19 серпня

У суботу, 19 серпня, у Карпатах та на Закарпатті очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень місцями будуть йти зливи у супроводі граду. Проте в інших областях істотних опадів не очікується.

У західних областях вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +14 до +19градусів, вдень від +28 до +33 градусів. У Карпатах вночі від +10 до +15, вдень від +23 до +28 градусів.

У північних регіонах нашої держави буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +15 до +20 градусів, вдень від +28 до +33 градусів.

У центральній частині України небо не буде затягнуте хмарами, хмари будуть поодинокі, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +16 до +21 градуса, вдень від +31 до +36 градусів.

У південній частині держави очікується суха і спекотна погода. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +18 до +23 градусів, вдень від +32 до +37 градусів.

У східних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +15 до +20 градусів, вдень від +30 до +35 градусів.

Погода в Украине 19 августа
Погода в Україні 19 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 20 серпня

У неділю, 20 серпня, у західних областях нашої держави вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах він буде поривчастий. Температура повітря вночі становитиме від +16 до +21 градуса, вдень від +29 до +34 градусів.

У північних областях нашої держави також будуть локальні грозові дощі, вони пройдуть місцями вночі та у другій половині дня. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах місцями будуть шквали, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +17 до +22 градусів, вдень від +30 до +35 градусів.

У центральних областях буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +18 до +23 градусів, вдень від +32 до +37 градусів.

У південних областях сонячна і спекотна погода. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +19 до +24 градусів, вдень від +33 до +38 градусів.

У східних областях буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +18 до +23 градусів, вдень від +32 до +37 градусів.

Погода в Украине 20 августа
Погода в Україні 20 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні

Раніше синоптики розповідали, що погода в Україні буде пекельною до Дня Незалежності. Лише кілька областей України в найближчі дні накриють дощі та грози, в інших регіонах буде сухо та спекотно, температура повітря буде близько +30.

Погода в Україні на осінь-2023

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

Синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, якою буде погода восени 2023. Навіть у жовтні та листопаді середня температура буде вищою від норми. А похолодання принесе тумани, мряку і заморозки.

Вас також може зацікавити:

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра погода завтра
Реклама

Головне за день

Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

12:18 Синоптик
Взяття Мелітополя і "коридору" до Криму: США не вірять в успіх цього року - WP

Взяття Мелітополя і "коридору" до Криму: США не вірять в успіх цього року - WP

11:35 Світ
РФ не має чим прикрити Москву і буде змушена забирати системи ППО з фронту – Коваленко

РФ не має чим прикрити Москву і буде змушена забирати системи ППО з фронту – Коваленко

10:04 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:39

"Вже можна експериментувати": експерт спрогнозував, скільки ще простоїть Кримський міст

12:18

Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

12:00

Їй ніхто не потрібен: Вайкуле розповіла, чому Ротару не приїхала на її фестиваль

11:43

Тренди осені 2023: Андре Тан розповів, що має бути в гардеробі у всіх модниць

11:35

Взяття Мелітополя і "коридору" до Криму: США не вірять в успіх цього року - WP

До кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – КоваленкоДо кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – Коваленко
11:35

Волочкова розповіла, як її потрібно поховати

11:16

130 кілограм і немає зубів: як чоловік Брітні Спірс змінив себе

11:11

У Повітряних силах пояснили активність російських літаків МіГ 17 серпня

10:59

У РФ спалахнула потужна пожежа: горить термінал в порту Новоросійська

Реклама
10:32

Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичномуПогляд

10:15

Гетманцев заявив про замах на заступника голови податкової служби Євгена Сокура

10:15

Приїздив гонець від Путіна: РФ в окупації атакує пропагандою - розвідка Британії

10:04

РФ не має чим прикрити Москву і буде змушена забирати системи ППО з фронту – КоваленкоВідео

09:57

ІНТЕРПАЙП спростовує брехливу інформацію у ЗМІ щодо співпраці із РФ новости компании

09:47

Експерт пояснив, навіщо РФ витрачає дорогі ракети на удари по цивільних ціляхВідео

09:12

Контрнаступ ЗСУ може прискоритися при прориві у Работіно - ISW

09:00

Путін саджає Ердогана та НАТО на шпагат, РФ прагне розвалу західної коаліції - КузанЕксклюзив

08:34

Без батька залишилися дочки-двійнята: на війні загинув молодий розвідник-сапер

08:27

Гороскоп на завтра 19 серпня 2023: Тельцям - удача, Рибам - пити більше рідини

08:22

Перемогою України стане виведення військ РФ і повернення її територій - Держдеп

Реклама
08:00

Неможливо розгадати без окулярів: тільки найуважніші знайдуть капелюх відьми

07:28

США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів - Reuters

07:05

"Буде +45 градусів": синоптик попередила про різке зростання температури в Україні

06:46

"Щойно бомбануло": вночі дрон атакував Москву, пошкоджено ЕкспоцентрВідео

06:10

Навіщо міністр оборони Китаю їде в БілорусьПогляд

05:31

Гороскоп на вересень 2023 для Стрільців: везіння, подарунок і успіх у коханніВідео

04:42

Яке сьогодні свято 18 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:15

Як українською правильно назвати "шалфєй": популяризатор мови дав відповідь

04:10

Війна не закінчиться в цьому році, звільнення Криму почнеться в 2024-му - експертВідео

03:20

Важкі бої за Куп'янськ: Мусієнко розповів, чого насправді хочуть росіяниВідео

02:50

Раз "перчинка" - завжди "перчинка": у чому секрет щасливих стосунків Бекхемів

02:20

Дрони – по Києву, ракети – по інших містах: експерт назвав цілі РФ у День НезалежностіВідео

01:40

Що краще філе стегна або грудка: дивовижна відповідь вразить досвідчених гурманів

01:10

Чи може РФ бити по мостах Києва: експерт засмутив прогнозомВідео

00:10

Чи висловлюють полонені росіяни каяття та бажання боротися з Путіним: у ГУР відповіли

17 серпня, четвер
23:49

У Сандри Буллок можуть відібрати єдиний "Оскар" - що сталося

23:17

"Сашо, прикрий, будь ласка": Лукашенко розповів, як Путін молив його про допомогу

23:10

"Доведеться рятувати становище": Жданов розповів, чи може РФ щось вичудити

22:57

Зверніть на це увагу: як зрозуміти, що чоловік зраджує і ви за крок до розриву

22:21

М'ясо стане ще смачніше: чим замінити яйце в клярі - потрібен один інгредієнт

Реклама
22:03

Гелікоптери, ППО і ракети: на Заході анонсували потужну допомогу для України

21:47

Даша Кацуріна публічно зізналася Володимиру Дантесу в любові

21:43

Замість по батькові тепер по матері: 16-річна киянка офіційно стала Лесіївною

20:49

Росіяни намагались повернути Урожайне: чим усе закінчилось

20:34

Касетні снаряди в дії: ЗСУ просуваються вперед і вибивають окупантів - CNN

20:10

Не давайте цього м'яса своєму собаці: розкрито найлютішого "ворога" улюбленців

20:01

Мер Києва Кличко обговорив з мільярдером та благодійником Майклом Блумбергом допомогу у вдосконаленні публічних послуг

19:50

Погода починає змінюватися: температура повітря опуститься до +16

19:33

На конкурсі Міс Україна-Всесвіт обрали переможницю: хто представить країну

19:14

Подружжя придумало унікальне прізвище для своїх дітей та неабияк здивувало всіх

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти